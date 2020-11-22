Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году

Поделились
Комментарии
Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году
Автор:
, Главный редактор

Непростая ситуация с налогами, которые платит семикратный чемпион мира, не станет препятствием для получения почетного звания

По сообщениям британской прессы, Льюис Хэмилтон в следующем году будет удостоен рыцарского звания. Имя семикратного чемпиона мира фигурирует в списке, который специальный Почетный комитет в канун Нового года представляет на утверждение британской королеве – и обычно этот список утверждается без каких-либо изменений.

Дискуссия о том, что британский гонщик уже давно заслужил почетный титул, вновь развернулась в британской прессе после недавнего Гран При Турции, по итогам которого Хэмилтон обеспечил себе седьмую победу в чемпионате мира.

Проблемой мог стать тот факт, что налоги со многих своих доходов гонщик платит не в Великобритании, а в нескольких других странах. Но недавно Почетный комитет закончил изучение этого вопроса – и как утверждают сообщения в британских СМИ, пришел к выводу, что ситуация с налогами Хэмилтона не препятствует получению рыцарского звания.

Читайте также:

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

Предыдущая новость

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Lamborghini показала хардкорный суперкар за четверть миллиона евро
Автомобили Автомобили / Новость

Lamborghini показала хардкорный суперкар за четверть миллиона евро

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила

Уэббер предсказал скорый разлад между Ferrari и Леклером
Формула 1 Формула 1 / Новость

Уэббер предсказал скорый разлад между Ferrari и Леклером

Самое важное:

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

21ч
2
Формула 1

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

19ч
3
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

10d
4
Формула 1

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

1d
5
Формула 1

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

23ч

Самое важное:

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году
Формула 1

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»
Формула 1

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я
Формула 1

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Формула 1

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC
Формула 1

Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.