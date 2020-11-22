Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году

По сообщениям британской прессы, Льюис Хэмилтон в следующем году будет удостоен рыцарского звания. Имя семикратного чемпиона мира фигурирует в списке, который специальный Почетный комитет в канун Нового года представляет на утверждение британской королеве – и обычно этот список утверждается без каких-либо изменений.

Дискуссия о том, что британский гонщик уже давно заслужил почетный титул, вновь развернулась в британской прессе после недавнего Гран При Турции, по итогам которого Хэмилтон обеспечил себе седьмую победу в чемпионате мира.

Проблемой мог стать тот факт, что налоги со многих своих доходов гонщик платит не в Великобритании, а в нескольких других странах. Но недавно Почетный комитет закончил изучение этого вопроса – и как утверждают сообщения в британских СМИ, пришел к выводу, что ситуация с налогами Хэмилтона не препятствует получению рыцарского звания.