Хэмилтона посвятили в рыцари

В среду, 15 декабря, Льюис Хэмилтон впервые появился на публике с момента финиша заезда в Абу-Даби. Он прошел посвящение в рыцари в Виндзорском замке Лондона. Льюиса наградил принц Уэльский.

Хэмилтон стал четвертым гонщиком Ф1, которого посвятили в рыцари. Его предшественниками были: Джеки Стюарт, Стрилинг Мосс и Джек Брэбэм.

После церемонии Льюис отказался от каких-либо комментариев и лишь поблагодарил за поздравления.

Читайте также: Mercedes отказалась участвовать в чемпионской фотосессии FIA