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Хэмилтона посвятили в рыцари
Гонщик Mercedes получил титул рыцаря-бакалавра
В среду, 15 декабря, Льюис Хэмилтон впервые появился на публике с момента финиша заезда в Абу-Даби. Он прошел посвящение в рыцари в Виндзорском замке Лондона. Льюиса наградил принц Уэльский.
Хэмилтон стал четвертым гонщиком Ф1, которого посвятили в рыцари. Его предшественниками были: Джеки Стюарт, Стрилинг Мосс и Джек Брэбэм.
После церемонии Льюис отказался от каких-либо комментариев и лишь поблагодарил за поздравления.
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Хэмилтона посвятили в рыцари
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