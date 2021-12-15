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Формула 1 Новости

Хэмилтона посвятили в рыцари

Гонщик Mercedes получил титул рыцаря-бакалавра

Хэмилтона посвятили в рыцари

В среду, 15 декабря, Льюис Хэмилтон впервые появился на публике с момента финиша заезда в Абу-Даби. Он прошел посвящение в рыцари в Виндзорском замке Лондона. Льюиса наградил принц Уэльский. 

 

Хэмилтон стал четвертым гонщиком Ф1, которого посвятили в рыцари. Его предшественниками были: Джеки Стюарт, Стрилинг Мосс и Джек Брэбэм.

После церемонии Льюис отказался от каких-либо комментариев и лишь поблагодарил за поздравления.
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