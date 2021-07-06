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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению британского пилота, запланированные к ближайшей гонке доработки машины не позволят его команде догнать Red Bull

Хэмилтона не впечатлили обновления Mercedes для Сильверстоуна

После очередной непростой гонки в Австрии, которая принесла ему только четвертый результат, Льюис Хэмилтон отстает от Макса Ферстаппена в общем зачете Ф1 уже на 32 очка. 

Следующий этап сезона примет британский Сильверстоун, и там у Mercedes появятся обновления автомобиля. Однако, по мнению семикратного чемпиона мира, они уже не изменят наметившейся тенденции в расстановке сил.

«У нас будут некоторые мелочи, но ничего такого, что даст возможность ощутимо сократить отставание», – объяснил Хэмилтон в Шпильберге.

Льюис добавил: «Последние гонки вышли для нас сложными. Он [Ферстаппен] просто уезжал вперед, а я ничего не мог с этим поделать. 

Разумеется, я очень рассчитываю на иной сценарий в предстоящей гонке. Но если посмотреть на их машину, она словно едет по рельсам. Так что нам нужно будет показать все, на что мы способны.

В последнее время я часто приезжаю на базу и пытаюсь выжать из машины максимум, но в этот раз [на ГП Австрии] у нас по какой-то причине все сложилось не лучшим образом. Но я очень надеюсь, что в следующей гонке мы исправимся».

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Валттери Боттас выразил надежду, что в Сильверстоуне Mercedes будет проще: «Трасса в Шпильберге очень подходит машине Red Bull, да и в других местах они не будут медленными. Но Сильверстоун совсем другой. Там гораздо больше быстрых поворотов, потому посмотрим, как все сложится.

У нас запланированы обновления – насколько я понимаю, последние в этом году. Мы сделаем все возможное, но уже понятно, что будет непросто».

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Дополнительная информация: Адам Купер и Олег Карпов

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