Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина

В субботу перед квалификацией Льюис Хэмилтон был вызван коллегией спортивных комиссаров для объяснений по двум эпизодам, имевших место по ходу третьей тренировки: он не сбросил скорость в зоне действия двойных желтых флагов, а также создал помеху Никите Мазепину.

Как оказалось, информационная панель с желтой сигнализацией была включена ошибочно – и в этом случае Льюиса простили.

В документе FIA сказано: «Руководитель гонки сообщил судьям, что сигнализация о двойных желтых флагах на информационной панели №6 была включена по ошибке, менее чем на одну секунду. Запись с бортовой камеры машины №44 [Хэмилтона] ясно показывает, что желтые флаги не были показаны гонщику, а желтая информационная лампочка на руле не видна».

Так же говорится: «В отличие от других эпизодов в этом году, не было ни желтых флагов, ни информационной лампочки на руле. Таким образом, нарушения правил также не имело места».

Во втором случае судьи установили, что блокировка Никиты Мазепина имела место, но наказанием стало предупреждение – второе в сезоне, тогда как санкции начинаются с третьего – и штраф в 25 тыс. евро для команды Mercedes.