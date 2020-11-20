Льюис Хэмилтон пришел в Формулу 1 в 2007 году и первые шесть сезонов выступал в составе McLaren. Британец завоевал чемпионский титул в 2008-м и выиграл 21 Гран При, однако эти результаты меркнут в сравнении с тем, чего ему удалось достичь после перехода в Mercedes.

После завершения Гран При Турции, где Льюис оформил звание семикратного чемпиона мира, он провел пресс-конференцию для избранных СМИ, в число которых вошел и Motorsport.com.

Среди вопросов, которые задавали гонщику, один касался работы с шинами. Отвечая на него, Хэмилтон вспомнил о том, как сложно ему было донести свои идеи и пожелания до команды во времена выступлений за McLaren.

«Я уделяю много внимания работе с шинами, еще начиная с GP2, – сказал пилот. – Помните, какая гонка была у меня здесь? (В 2006-м по ходу гонки в Стамбуле Льюис откатился после ошибки на 16-е место, но смог пробиться к финишу на второе – прим.ред.) То, что я понял тогда, приносит мне пользу и сейчас.

Льюис Хэмилтон в серии GP2, 2006 год Фото: GP2 Series Media Service

Но контроль шин – это еще не все. Многое зависит не только от твоего подхода к пилотированию, но и от действий команды. И мне было очень интересно смотреть на это по ходу всех своих выступлений. Когда я был в McLaren, то постоянно пробовал вмешиваться. Пытался влиять на то, как они готовят мне шины, какую температуру выбирают, на все эти многочисленные детали. Но меня никогда даже не слушали.

Они просто делали то, что сами считали нужным. Когда я перешел в эту команду [Mercedes], то провел бесконечное количество сражений, пытаясь добиться, чтобы мои идеи тоже выслушали и что-то пробовали.

Вы можете заниматься настройками, но именно шины позволяют отыграть огромное количество времени. Вопрос в том, чтобы использовать их потенциал и на одном круге, и на длинной серии».

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Макс Ферстаппен, Red Bull RB16 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Он добавил: «Я оказывал серьезное давление на команду и в плане аэродинамического баланса. И с 2014 года в этом вопросе произошли большие подвижки. Мы продвигались шаг за шагом. У команды есть симулятор, которые дает ответы на вопросы, но он не способен сказать им то, что скажу я. У него нет чувств.

Я ставил перед парнями множество вопросов – и не раз случалось так, что мое мнение было ошибочным. Это часть обучения. Но пробовать различные идеи – значит, двигаться в верном направлении. Когда ты добиваешься хорошего результата, то говоришь: «Смотрите, если мы будет больше открыты идеям, даже тем, что звучат безумно, то будем быстрее двигаться вперед»».

По ходу того же интервью Льюис еще раз затронут тему McLaren, сравнив свою предыдущую команду с нынешней – не в пользу первой.

«Когда я выступал за McLaren, они делали то, что сами считали нужным, – объяснил британец. – Инженеры вообще часто думают, что понимают все лучше пилотов… Не всегда, конечно, но порой им явно некомфортно слушать гонщика. Именно с этом было главное отличие [Mercedes].

Конечно [после перехода из McLaren], я не указывал команде делать то или это. Но мог сказать: «Смотрите, есть вот какая мысль. Как насчет того, чтобы попробовать вот так? Может, получится лучше?»

Такое сотрудничество установилось с самого начала. Они со своей стороны тоже предлагали ту или иную идею. Из-за этого складывалось ощущение, что мы вместе покоряем вершину и нам проще преодолевать сопротивление.

К примеру, в прошлом году у нас была самая длинная машина – ни у кого не было такой. Да, мы выигрывали на длинных машинах с 2017 года и придерживались этой концепции, но все же старались сокращать длину. Понятно, что у длинного шасси есть преимущество в прижимной силе, но оно менее верткое. Потому в прошлом году у нас все было хорошо в быстрых и среднескоростных поворотах, но плохо в медленных.

Этой зимой на тестах характер машины оказался похожим. Так что мне пришлось… Передо мной стояли некоторые вопросы по поводу подхода к настройкам, и я донес их до команды, чтобы изменить… мне сложно рассказать больше… Но в прошлом году у нас были проблемы с направлением машины в повороты, а теперь их больше нет».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл