Гран При Монако станет первой в этом сезоне гонкой Формулы 1, которую Льюис Хэмилтон не сможет начать с первого ряда. Из-за нехватки сцепления с трассой у болида Mercedes на квалификации семикратный чемпион мира показал только 7-й результат – и само собой, был не слишком им доволен.

«Сегодня – и может быть, также по завершении уик-энда – у нас будет пара весьма жестких разговоров с инженерами, – заявил пилот журналистам по окончании квалификации. – Есть определенные вещи, которые должны были быть сделаны, но не были сделаны. Не могу четко сформулировать, что это за вещи – и не хотел бы много говорить об этом, не хотел бы публично критиковать команду. Но за закрытыми дверями я расскажу все как есть».

Чуть позже – уже после того как команда обсудила результаты квалификации на брифинге – с прессой пообщался и руководитель чемпионского коллектива Тото Вольф.

«Совещание было непростым – но очень продуктивным. В конце концов, именно в такие дни ты получаешь наиболее важный опыт. В правилах нашей команды – исключительная честность и прозрачность. И в эти выходные мы совершили ошибки. Мы в каком-то смысле выпустили из-под контроля процесс настройки болидов. И не обеспечили Льюиса машиной, которая дала бы ему нужный уровень сцепления с трассой и нужный уровень уверенности.

Был один аспект прогрева шин, который мы активно обсуждали и в четверг вечером, и в субботу утром. Нам надо было выбрать направление работы в этом аспекте, Льюис был заинтересован двинуться в одном направлении, а в итоге мы выбрали другое.

К словам, сказанным Льюисом, я отношусь абсолютно нормально. Когда ты показываешь 7-й результат в квалификации в Монако, это, по большому счету, лишает тебя шансов на победу. И стравить пар в этой ситуации вполне логично.

Никто в команде не воспринимает это с обидой, потому что все точно таким же образом работает и в противоположном направлении. Когда Льюис делает что-то не так, он первым признает это и извиняется. Он не раз делал это и на публике, и с глазу на глаз. И думаю, тот момент, что мы не идем вразнос от плохих новостей, является одним из главных секретов наших успехов».