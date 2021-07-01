Хэмилтон знал про грядущее обновление Mercedes

После Гран При Штирии технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что команда готовит серьезное обновление машины. Несмотря на то, что ранее босс немецкого коллектива Тото Вольф говорил об обратном.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заверил, что тоже знал о грядущих обновках, когда говорил о необходимости апгрейдов после поражения в Штирии.

«Я знал, что у нас готовится обновление, – сказал Хэмилтон. – Все работают на износ. Мы все лучше узнаем машину, выясняем, в какой области нужно больше стараться, выжимать больше. И я уверен, что мы с этим справимся».

Хэмилтон переживает самую длинную безвыигрышную серию за последние три года, не побеждая уже на четырех Гран При подряд. Но он уверен, что не утратил шансов на титул:

«Они блестяще поработали в четырех последних гонках. Нам было очень тяжело начиная с Монако, где этап был просто катастрофичным, как и в Баку. Во Франции и на последнем Гран При было получше, однако они ушли на шаг вперед нас. А мы работаем изо всех сил, чтобы отыграть отставание. Сезон еще и наполовину не завершен, так что я еще борюсь за титул».