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Формула 1 Новость

Хэмилтон: Зимой мне сказали что машина будет нереально быстрой

Британский пилот признался, что до начала тестов в его команде даже не предполагали, какой сложный сезон их ждет. А еще сравнил W13 с лягающейся лошадью

Автор:
, Журналист
Хэмилтон: Зимой мне сказали что машина будет нереально быстрой
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Для команды Mercedes нынешний сезон Формулы 1 может стать первым с 2011 года без единой победы. Смена регламента серьезно ударила по амбициям коллектива из Брэкли. Технический директор Майк Эллиотт даже назвал попытки добиться скорости от машины W13 «ударом по зубам», настолько непредсказуемым оно оказалось. 

Mercedes выигрывала Кубок конструкторов на протяжении восьми предыдущих лет, а ее технический штаб не раз демонстрировал свою квалификацию, решая самые разные задачи – потому сложности 2022-го удивили многих в Ф1.

На встрече с самыми избранными СМИ, куда пригласили и представителя Motorsport.com, Льюис Хэмилтон признался: «Я так описываю инженерам поведение нашей машины: "Представьте, что вы тихонько подходите сзади к лошади, стремясь максимально приблизиться. Как предсказать, в какой момент она лягнет вас в лицо?

Вот именно такое отношение я испытываю к машине"». 

Он добавил: «Я совершенно не ожидал, что на исправление ситуации потребуется так много времени. Да и сами наши ребята не могли представить, что будут так долго разбираться в причинах болтанки. Им пришлось искать совершенно новые решения, которые мы не использовали прежде. 

Знаете, в феврале, обсуждая предстоящий сезон, мы были настроены очень оптимистично. Все говорили мне, что получилось построить нереально быструю машину. Я видел, что все упорно вкалывали целую зиму и были действительно в предвкушении чего-то хорошего. 

Но когда оказалось, что эта чертова машина не работает, и мы облажались, это стало очень серьезным ударом. Всем нам пришлось крайне сложно. 

Но мы прошли через это и справились с ситуацией. Это были серьезные перемены. Но мы как команда стали сильнее и ближе друг к другу».

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Льюис признался, что ему самому ситуация поначалу не показалась особенно сложной. Но позже он осознал масштаб проблемы. 

«Мне казалось, что мы вот-вот вернемся на прежние позиции, – объяснил обладатель семи титулов. – Но этого почему-то не происходило. В одной гонке мы финишировали вторыми, но уже в следующей откатывались далеко назад 

Машина могла весь уик-энд ехать хорошо, потом три или четыре – гораздо хуже, а потом снова неплохо. Почему – никто не знал. На симуляторе поведение машины было совсем не таким, как на реальной трассе. Такие перепады просто сбивали с толку». 

Гонщик признался: «Знаете, этот сезон научил меня не ставить слишком высоких целей. Думаю, что это позволило мне стать сильнее, в других сезонах ничего подобного не было. 

Когда команда вместе ищет решение, это настраивает людей на совместную работу. И думаю, что для тех, с кем вместе мы работает, я стал лучше как коллега, как партнер по команде. И еще все это позволило мне найти еще более успешный баланс для своей личной жизни».

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