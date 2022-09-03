Хэмилтон: Желтые флаги лишили нас шанса на первый ряд

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В субботней тренировке Гран При Нидерландов три топ-команды Ф1, Ferrari, Mercedes и Red Bull, показали практически равную скорость. Это обещало очень упорную борьбу в квалификации – и действительно, тройка лидеров по итогам сессии уложилась всего в одну десятую секунды.

Однако пилотам Mercedes не удалось поучаствовать в этой борьбе: Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом как раз были на решающих быстрых кругах, когда на третьем секторе закрутило Серхио Переса. Из-за желтых флагов обоим британцам пришлось приподнять ногу с педали газа – так что стартовать они будут только четвертым и шестым.

«Думаю, без желтых флагов я бился бы за место в первом ряду, – признался Хэмилтон. – Думаю, нашу форма на этом этапе очень радует. Надеюсь, что в этот раз мы сохраним ту прибавку, которую обычно демонстрируем в гонке по сравнению с квалификацией. Это было бы просто прекрасно».

При этом перед выходом к репортерам Льюис, похоже, не очень внимательно изучил протокол сессии. Макс Ферстаппен фыграл поул, опередив Шарля Леклера на пару сотых.

Однако когда семикратного чемпиона спросили, смог бы он побороться за лучшее время, гонщик ответил: «Думаю, это было бы слишком оптимистично. Они все же слишком быстры для нас. А вот первый ряд был вполне реален».

В отличие от своего пилота, глава Mercedes Тото Вольф выразил уверенность, что тот имел возможность превзойти не только Леклера, но и Ферстаппена.

«По нашим собственным данным с машины выходило, что Льюис шел на десятую быстрее графика [поула], – объяснил австриец. – Разумеется, мы не знаем, каким получился бы остаток круга. Но, думаю, мы всерьез сражались за поул. И это очень приятное чувство.

Мы хотим большего. И, думаю, сегодня вполне могли добиться этого».

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