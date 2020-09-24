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Формула 1 / Гран При России / Новость

Хэмилтон ждет от FIA новых ограничений из-за своей футболки

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Хэмилтон ждет от FIA новых ограничений из-за своей футболки
Автор:
, Главный редактор

Многократный чемпион мира выразил готовность найти компромисс с федерацией и работать вместе ради лучшего будущего

В пятницу представители FIA могут озвучить новые пункты правил, которые ограничат свободу гонщиков выражать те или иные идеи. Об этом на пресс-конференции перед Гран При России рассказал Льюис Хэмилтон, чья спорная акция на предыдущем этапе вызвала серьезный резонанс и заставила FIA задуматься над уточнением правил.

Напомним, что выигравший гонку в Муджелло пилот Mercedes дал послефинишное интервью и поднялся на подиум в футболке, посвященной делу Бреонны Тейлор – чернокожей американки, погибшей во время перестрелки полиции с подозреваемым в частном доме. Текст на футболке представлял собой призыв «арестовать копов, убивших Бреонну Тейлор» – а свое интервью Хэмилтон закончил требованием «справедливости в деле Бреонны Тейлор».

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Многие сочли такое поведение шестикратного чемпиона мира неподобающим – впрочем, как утверждает Хэмилтон, немало было и тех, кто отнесся к действиям британца с пониманием.

«Что меня порадовало – так это поддержка со стороны болельщиков, – рассказал пилот Mercedes на пресс-конференции в Сочи. – Они были просто великолепны – и благодаря им я ни капли не пожалел о своих действиях.

Обычно я делаю то, что подсказывает сердце. То, что я считаю правильным. Да, что-то из этого никогда в Формуле 1 не происходило. Мог я сделать что-то лучше? Конечно – всегда можно сделать что-то лучше. Но так и выглядит процесс лучшего понимания ситуации.

Это процесс постижения нового для всех. Раньше людей устраивало, как все работало. Но в итоге весь мир, и особенно молодые люди, стал больше задумываться о неравенстве, которое существует в мире, о необходимости изменений. Чтобы изложить свои идеи, надо общаться – и ситуации, как в Муджелло, провоцируют на такие разговоры. Если бы таких ситуаций не было – не было бы и дискуссий, эти темы не были бы подняты.

С представителями FIA я не разговаривал. Но слышал, что завтра могут объявить о новых правилах – оговорить, что можно делать и что нельзя. Не знаю, что именно произойдет – но с расчетом на меня написали уже не один пункт правил. И это меня не остановило. Так что, я продолжу общаться с Формулой 1 и FIA, пытаясь донести до окружающих свои идеи.

Соглашусь я или не соглашусь с новыми правилами – вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы найти компромисс и возможность работать вместе. Понимают ли в FIA мои идеи? Не знаю. Но надеюсь, что в скором будущем все их поймут – или попытаются понять».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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