Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере
Субботняя сессия на «Хунгароринге» завершилась в пользу действующего чемпиона мира, который опередил Валттери Боттаса и Лэнса Стролла
Преимущество Mercedes, которое становилось все более явным по ходу уик-энда, завершилось логичным успехом команды в квалификации – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас начнут гонку с первого ряда, причем оба будут стартовать на более жестких шинах Medium.
Британец проехал свой круг в финале за 1:13.447, на секунду обновив рекорд трассы и опередив напарника на 0,107 секунды. Это его второй поул подряд, седьмой в Венгрии и 90-й в карьере.
Ближайшими соперниками лидеров на этот раз стали гонщики Racing Point. Серхио Перес даже возглавил протокол первого сегмента, но в итоге остался четвертым, проиграв две десятых Лэнсу Строллу. Мексиканец сорвал первую попытку в финале, а во второй не смог превзойти незультата партнера по команде. Гонщики займут второй ряд – также на Medium.
Лишь следом за парой «розовых Mercedes» на решетке в воскресенье расположатся все остальные. Себастьян Феттель оказался лучшим из тех, кто не использует мотор с трехлучевой звездой. Пилоты Ferrari впервые в сезоне вдвоем прошли в финал, где показали пятое и шестое время, но их отставание от Mercedes превысило 1,3 секунды.
Только седьмым стал прошлогодний обладатель поула Макс Ферстаппен, опередивший дуэт McLaren и Пьера Гасли. Все пилоты, начиная с пятого места, будут стартовать на сликах Soft.
Удивительный темп Williams и осечка Элбона
Если четыре машины с моторами Mercedes заняли в квалификации четыре первых места, то пилотам двух оставшихся тоже удалось заявить о себе – оба гонщика Williams вышли во второй сегмент.
Скорость Джорджа Расселла даже позволяла говорить о борьбе за десятку, но в итоге он остался 12-м, опередив Алекса Элбона, который жаловался на скверное поведение машины, Эстебана Окона. Николя Латифи показал лучший в карьере 15-й результат.
Не день клиентов Ferrari
Haas и Alfa Romeo в полном составе выбыли из субботней сессии уже после первых 18 минут. Причем Кими Райкконен оказался самым медленным и окажется на решетке 20-м. Это первый случай, когда финский чемпион мира замкнул протокол квалификации без каких-то поломок или штрафов.
Даниил Квят неудачно провел квалификацию на трассе, где впервые в Ф1 поднялся на подиум, и будет стартовать только 17-м.
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Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Венгрии.
Результаты квалификации Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'13.447
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'13.554
|0.107
|3
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|1'14.377
|0.930
|4
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|1'14.545
|1.098
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|1'14.774
|1.327
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'14.817
|1.370
|7
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'14.849
|1.402
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|1'14.966
|1.519
|9
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|1'15.027
|1.580
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|11
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|1'15.661
|2.214
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'15.698
|2.251
|13
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|1'15.715
|2.268
|14
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|1'15.742
|2.295
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'16.544
|3.097
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'16.152
|2.705
|17
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|1'16.204
|2.757
|18
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|1'16.407
|2.960
|19
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'16.506
|3.059
|20
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'16.614
|3.167
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский