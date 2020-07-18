Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере

Преимущество Mercedes, которое становилось все более явным по ходу уик-энда, завершилось логичным успехом команды в квалификации – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас начнут гонку с первого ряда, причем оба будут стартовать на более жестких шинах Medium.

Британец проехал свой круг в финале за 1:13.447, на секунду обновив рекорд трассы и опередив напарника на 0,107 секунды. Это его второй поул подряд, седьмой в Венгрии и 90-й в карьере.

Ближайшими соперниками лидеров на этот раз стали гонщики Racing Point. Серхио Перес даже возглавил протокол первого сегмента, но в итоге остался четвертым, проиграв две десятых Лэнсу Строллу. Мексиканец сорвал первую попытку в финале, а во второй не смог превзойти незультата партнера по команде. Гонщики займут второй ряд – также на Medium.

Лишь следом за парой «розовых Mercedes» на решетке в воскресенье расположатся все остальные. Себастьян Феттель оказался лучшим из тех, кто не использует мотор с трехлучевой звездой. Пилоты Ferrari впервые в сезоне вдвоем прошли в финал, где показали пятое и шестое время, но их отставание от Mercedes превысило 1,3 секунды.

Только седьмым стал прошлогодний обладатель поула Макс Ферстаппен, опередивший дуэт McLaren и Пьера Гасли. Все пилоты, начиная с пятого места, будут стартовать на сликах Soft.

Удивительный темп Williams и осечка Элбона

Если четыре машины с моторами Mercedes заняли в квалификации четыре первых места, то пилотам двух оставшихся тоже удалось заявить о себе – оба гонщика Williams вышли во второй сегмент.

Скорость Джорджа Расселла даже позволяла говорить о борьбе за десятку, но в итоге он остался 12-м, опередив Алекса Элбона, который жаловался на скверное поведение машины, Эстебана Окона. Николя Латифи показал лучший в карьере 15-й результат.

Не день клиентов Ferrari

Haas и Alfa Romeo в полном составе выбыли из субботней сессии уже после первых 18 минут. Причем Кими Райкконен оказался самым медленным и окажется на решетке 20-м. Это первый случай, когда финский чемпион мира замкнул протокол квалификации без каких-то поломок или штрафов.

Даниил Квят неудачно провел квалификацию на трассе, где впервые в Ф1 поднялся на подиум, и будет стартовать только 17-м.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Венгрии.

Результаты квалификации Гран При Венгрии