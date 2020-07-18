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Формула 1 / Гран При Венгрии / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере

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Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере
Автор:
, Ответственный редактор
18 июл. 2020 г., 14:03

Субботняя сессия на «Хунгароринге» завершилась в пользу действующего чемпиона мира, который опередил Валттери Боттаса и Лэнса Стролла

Преимущество Mercedes, которое становилось все более явным по ходу уик-энда, завершилось логичным успехом команды в квалификации – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас начнут гонку с первого ряда, причем оба будут стартовать на более жестких шинах Medium.

Британец проехал свой круг в финале за 1:13.447, на секунду обновив рекорд трассы и опередив напарника на 0,107 секунды. Это его второй поул подряд, седьмой в Венгрии и 90-й в карьере.

Ближайшими соперниками лидеров на этот раз стали гонщики Racing Point. Серхио Перес даже возглавил протокол первого сегмента, но в итоге остался четвертым, проиграв две десятых Лэнсу Строллу. Мексиканец сорвал первую попытку в финале, а во второй не смог превзойти незультата партнера по команде. Гонщики займут второй ряд – также на Medium.

Лишь следом за парой «розовых Mercedes» на решетке в воскресенье расположатся все остальные. Себастьян Феттель оказался лучшим из тех, кто не использует мотор с трехлучевой звездой. Пилоты Ferrari впервые в сезоне вдвоем прошли в финал, где показали пятое и шестое время, но их отставание от Mercedes превысило 1,3 секунды. 

Только седьмым стал прошлогодний обладатель поула Макс Ферстаппен, опередивший дуэт McLaren и Пьера Гасли. Все пилоты, начиная с пятого места, будут стартовать на сликах Soft.

Удивительный темп Williams и осечка Элбона

Если четыре машины с моторами Mercedes заняли в квалификации четыре первых места, то пилотам двух оставшихся тоже удалось заявить о себе – оба гонщика Williams вышли во второй сегмент. 

Скорость Джорджа Расселла даже позволяла говорить о борьбе за десятку, но в итоге он остался 12-м, опередив Алекса Элбона, который жаловался на скверное поведение машины, Эстебана Окона. Николя Латифи показал лучший в карьере 15-й результат.

Не день клиентов Ferrari  

Haas и Alfa Romeo в полном составе выбыли из субботней сессии уже после первых 18 минут. Причем Кими Райкконен оказался самым медленным и окажется на решетке 20-м. Это первый случай, когда финский чемпион мира замкнул протокол квалификации без каких-то поломок или штрафов. 

Даниил Квят неудачно провел квалификацию на трассе, где впервые в Ф1 поднялся на подиум, и будет стартовать только 17-м.

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Результаты квалификации Гран При Венгрии 

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'13.447  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'13.554 0.107
3 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 1'14.377 0.930
4 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1'14.545 1.098
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1'14.774 1.327
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'14.817 1.370
7 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'14.849 1.402
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1'14.966 1.519
9 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 1'15.027 1.580
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda    
11 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1'15.661 2.214
12 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'15.698 2.251
13 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1'15.715 2.268
14 France Эстебан Окон Renault Renault 1'15.742 2.295
15 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'16.544 3.097
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'16.152 2.705
17 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1'16.204 2.757
18 France Ромен Грожан Haas Ferrari 1'16.407 2.960
19 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'16.506 3.059
20 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'16.614 3.167
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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