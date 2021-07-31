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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал поул в Венгрии, Ферстаппен проиграл Боттасу

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, Ответственный редактор

Льюис и Валттери Боттас начнут гонку на «Хунгароринге» с первого ряда, причем на более жестких шинах, чем соперники из Red Bull

Хэмилтон завоевал поул в Венгрии, Ферстаппен проиграл Боттасу

Льюис Хэмилтон впервые с майского Гран При Испании одержал победу в субботней квалификационной сессии, переиграв соперников в Будапеште. Показав время 1:15.419 в первой попытке финала, гонщик Mercedes обеспечил себе лидерство, которое удержал под клетчатым флагом. 

Валттери Боттас вернулся на первый стартовый ряд впервые после поула в Портимане, отстав от напарника на 0,315 секунды.

Макс Ферстаппен до того показал лучшие результаты по итогам двух первых сегментов (с учетом более мягких шин во втором). Он улучшил свое время в решающей попытке финала, но остался лишь третьим. Боттасу голландец из Red Bull уступил меньше одной десятой. 

При этом в концовке сессии Хэмилтон явно постарался повлиять на своего главного соперника, очень медленно проехав перед ним по пит-лейну. Макс едва успел начать свою вторую быструю попытку. 

А вот Серхио Перес, который ехал следом, не смог вовремя пересечь стартовую линию и  начать быстрый круг, однако и первого результату мексиканцу хватило для старта со второго ряда. 

Следом 0,013 секунды разделили в протоколе сразу троих гонщиков: Пьер Гасли блеснул за рулем AlphaTauri, переиграв Ландо Норриса (McLaren) и Шарля Леклера (Ferrari). 

Кроме пары фаворитов, в полном составе до финала дошла еще лишь Alpine – Эстебан Окон смог выиграть несколько сотых у Фернандо Алонсо. Замкнул группу лидеров Себастьян Феттель.

Из пилотов первой десятки только представители Mercedes будут стартовать в гонке на более жестких шинах Medium.

Карлос Сайнс разбил машину по ходу второго сегмента, допустив ошибку в финальном повороте трассы. После удала об ограждение испанец попробовал своим ходом вернуться в боксы, но сделать этого ему не удалось – теперь в гонке пилот Ferrari будет стартовать в лучшем случае 15-м.

 

На этой же стадии выбыли из борьбы Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл и оба гонщика Alfa Romeo. Для Williams впервые в сезоне непреодолимым оказался барьер второго сегмента. 

Никита Мазепин показал в квалификации 19-й результат, уступив почти секунду ближайшему сопернику. Россиянин опередил своего партнера по Haas Мика Шумахера, однако тот вовсе не выезжал на трассу после утренней аварии

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Хунгароринге».

Результаты квалификации Гран При Венгрии 

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'15.419  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'15.734 0.315
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'15.840 0.421
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'16.421 1.002
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'16.483 1.064
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'16.489 1.070
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'16.496 1.077
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'16.653 1.234
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'16.715 1.296
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'16.750 1.331
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'16.871 1.452
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'16.893 1.474
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'17.564 2.145
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'17.583 2.164
15 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari    
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'17.919 2.500
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'17.944 2.525
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'18.036 2.617
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'18.922 3.503
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari    
Полные результаты

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