Льюис Хэмилтон впервые с майского Гран При Испании одержал победу в субботней квалификационной сессии, переиграв соперников в Будапеште. Показав время 1:15.419 в первой попытке финала, гонщик Mercedes обеспечил себе лидерство, которое удержал под клетчатым флагом.

Валттери Боттас вернулся на первый стартовый ряд впервые после поула в Портимане, отстав от напарника на 0,315 секунды.

Макс Ферстаппен до того показал лучшие результаты по итогам двух первых сегментов (с учетом более мягких шин во втором). Он улучшил свое время в решающей попытке финала, но остался лишь третьим. Боттасу голландец из Red Bull уступил меньше одной десятой.

При этом в концовке сессии Хэмилтон явно постарался повлиять на своего главного соперника, очень медленно проехав перед ним по пит-лейну. Макс едва успел начать свою вторую быструю попытку.

А вот Серхио Перес, который ехал следом, не смог вовремя пересечь стартовую линию и начать быстрый круг, однако и первого результату мексиканцу хватило для старта со второго ряда.

Следом 0,013 секунды разделили в протоколе сразу троих гонщиков: Пьер Гасли блеснул за рулем AlphaTauri, переиграв Ландо Норриса (McLaren) и Шарля Леклера (Ferrari).

Кроме пары фаворитов, в полном составе до финала дошла еще лишь Alpine – Эстебан Окон смог выиграть несколько сотых у Фернандо Алонсо. Замкнул группу лидеров Себастьян Феттель.

Из пилотов первой десятки только представители Mercedes будут стартовать в гонке на более жестких шинах Medium.

Карлос Сайнс разбил машину по ходу второго сегмента, допустив ошибку в финальном повороте трассы. После удала об ограждение испанец попробовал своим ходом вернуться в боксы, но сделать этого ему не удалось – теперь в гонке пилот Ferrari будет стартовать в лучшем случае 15-м.

На этой же стадии выбыли из борьбы Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл и оба гонщика Alfa Romeo. Для Williams впервые в сезоне непреодолимым оказался барьер второго сегмента.

Никита Мазепин показал в квалификации 19-й результат, уступив почти секунду ближайшему сопернику. Россиянин опередил своего партнера по Haas Мика Шумахера, однако тот вовсе не выезжал на трассу после утренней аварии.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Хунгароринге».

Результаты квалификации Гран При Венгрии