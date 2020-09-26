Хэмилтон завоевал поул в Сочи, Феттель разбил болид
Оба гонщика Ferrari не прошли в финал квалификации
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При России, проехав круг за 1:31,304. Он более чем на полсекунды опередил Макса Ферстаппена на Red Bull, который в своей последней попытке оттеснил Валттери Боттаса на третье место.
Квалификация запомнилась аварией с участием болида Ferrari. За две минуты и 15 секунд до окончания заездов во втором сегменте квалификации Себастьян Феттель не смог избежать заноса в четвертом повороте и разбил свой болид об ограждение. Следовавший за ним Шарль Леклер едва сумел увернуться от столкновения.
Сессия была остановлена красными флагами и возобновилась, когда болид Феттеля убрали с трассы. Леклер попытался улучшить свое время, однако пройти в финал так и не сумел, став 11-м.
Во втором сегменте трое гонщиков рискнули выехать на шинах Medium: Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен. При этом Хэмилтон не успел показать время круга до аварии Феттеля, и чтобы не рисковать в оставшиеся две с небольшим минуты, выехал на шинах Soft. Так что стартовать в гонке не на мягких шинах из первой десятки смогут только Боттас и Ферстаппен.
Россиянин Даниил Квят сумел показать третье время в первом сегменте квалификации, уступив только двум гонщикам Mercedes. Однако во второй части он был лишь 12-м, уступив в том числе своему напарнику Пьеру Гасли, который во втором сегменте показал девятое время, в финале стал также девятым и уже в восьмой раз с начала сезона превзошел Квята в квалификации.
По ходу квалификации у многих пилотов возникли проблемы с пересечением белой линии во втором повороте. В таком случае их время круга аннулировалось. Среди прочих, по этой причине не была засчитана первая попытка Хэмилтона во втором сегменте, что и стоило ему возможности стартовать в гонке на шинах Medium.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'31.304
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1'31.867
|0.563
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'31.956
|0.652
|4
|Серхио Перес
|Racing Point
|1'32.317
|1.013
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1'32.364
|1.060
|6
|Карлос Сайнс
|McLaren
|1'32.550
|1.246
|7
|Эстебан Окон
|Renault
|1'32.624
|1.320
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|1'32.847
|1.543
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1'33.000
|1.696
|10
|Александр Элбон
|Red Bull
|1'33.008
|1.704
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'33.239
|1.935
|12
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|1'33.249
|1.945
|13
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|1'33.364
|2.060
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|1'33.583
|2.279
|15
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1'33.609
|2.305
|16
|Ромен Грожан
|Haas
|1'34.592
|3.288
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1'34.594
|3.290
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1'34.681
|3.377
|19
|Николя Латифи
|Williams
|1'35.066
|3.762
|20
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1'35.267
|3.963
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Сергей Иванов