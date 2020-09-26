Хэмилтон завоевал поул в Сочи, Феттель разбил болид

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При России, проехав круг за 1:31,304. Он более чем на полсекунды опередил Макса Ферстаппена на Red Bull, который в своей последней попытке оттеснил Валттери Боттаса на третье место.

Квалификация запомнилась аварией с участием болида Ferrari. За две минуты и 15 секунд до окончания заездов во втором сегменте квалификации Себастьян Феттель не смог избежать заноса в четвертом повороте и разбил свой болид об ограждение. Следовавший за ним Шарль Леклер едва сумел увернуться от столкновения.

Сессия была остановлена красными флагами и возобновилась, когда болид Феттеля убрали с трассы. Леклер попытался улучшить свое время, однако пройти в финал так и не сумел, став 11-м.

Во втором сегменте трое гонщиков рискнули выехать на шинах Medium: Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен. При этом Хэмилтон не успел показать время круга до аварии Феттеля, и чтобы не рисковать в оставшиеся две с небольшим минуты, выехал на шинах Soft. Так что стартовать в гонке не на мягких шинах из первой десятки смогут только Боттас и Ферстаппен.

Россиянин Даниил Квят сумел показать третье время в первом сегменте квалификации, уступив только двум гонщикам Mercedes. Однако во второй части он был лишь 12-м, уступив в том числе своему напарнику Пьеру Гасли, который во втором сегменте показал девятое время, в финале стал также девятым и уже в восьмой раз с начала сезона превзошел Квята в квалификации.

По ходу квалификации у многих пилотов возникли проблемы с пересечением белой линии во втором повороте. В таком случае их время круга аннулировалось. Среди прочих, по этой причине не была засчитана первая попытка Хэмилтона во втором сегменте, что и стоило ему возможности стартовать в гонке на шинах Medium.