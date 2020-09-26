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Формула 1 / Гран При России / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал поул в Сочи, Феттель разбил болид

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Хэмилтон завоевал поул в Сочи, Феттель разбил болид
Автор:
, Редактор

Оба гонщика Ferrari не прошли в финал квалификации

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При России, проехав круг за 1:31,304. Он более чем на полсекунды опередил Макса Ферстаппена на Red Bull, который в своей последней попытке оттеснил Валттери Боттаса на третье место.

Квалификация запомнилась аварией с участием болида Ferrari. За две минуты и 15 секунд до окончания заездов во втором сегменте квалификации Себастьян Феттель не смог избежать заноса в четвертом повороте и разбил свой болид об ограждение. Следовавший за ним Шарль Леклер едва сумел увернуться от столкновения.

 

Сессия была остановлена красными флагами и возобновилась, когда болид Феттеля убрали с трассы. Леклер попытался улучшить свое время, однако пройти в финал так и не сумел, став 11-м.

Во втором сегменте трое гонщиков рискнули выехать на шинах Medium: Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен. При этом Хэмилтон не успел показать время круга до аварии Феттеля, и чтобы не рисковать в оставшиеся две с небольшим минуты, выехал на шинах Soft. Так что стартовать в гонке не на мягких шинах из первой десятки смогут только Боттас и Ферстаппен.

Россиянин Даниил Квят сумел показать третье время в первом сегменте квалификации, уступив только двум гонщикам Mercedes. Однако во второй части он был лишь 12-м, уступив в том числе своему напарнику Пьеру Гасли, который во втором сегменте показал девятое время, в финале стал также девятым и уже в восьмой раз с начала сезона превзошел Квята в квалификации.

По ходу квалификации у многих пилотов возникли проблемы с пересечением белой линии во втором повороте. В таком случае их время круга аннулировалось. Среди прочих, по этой причине не была засчитана первая попытка Хэмилтона во втором сегменте, что и стоило ему возможности стартовать в гонке на шинах Medium.

 

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Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'31.304  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'31.867 0.563
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'31.956 0.652
4 Mexico Серхио Перес Racing Point 1'32.317 1.013
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'32.364 1.060
6 Spain Карлос Сайнс McLaren 1'32.550 1.246
7 France Эстебан Окон Renault 1'32.624 1.320
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'32.847 1.543
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'33.000 1.696
10 Thailand Александр Элбон Red Bull 1'33.008 1.704
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'33.239 1.935
12 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 1'33.249 1.945
13 Canada Лэнс Стролл Racing Point 1'33.364 2.060
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'33.583 2.279
15 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'33.609 2.305
16 France Ромен Грожан Haas 1'34.592 3.288
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'34.594 3.290
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1'34.681 3.377
19 Canada Николя Латифи Williams 1'35.066 3.762
20 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'35.267 3.963
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Квалификация
Автор Сергей Иванов

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