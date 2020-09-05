Хэмилтон завоевал поул в Монце, Ferrari показала худший результат в истории
Льюис завоевал на Гран При Италии 94-й поул в карьере, опередив своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса из McLaren
Квалификация на быстрой итальянской трассе прошла под знаком толчеи в решающие минуты и регулярной отмены быстрых кругов из-за выезда за белую линию в «Параболике».
Но все эти неприятности не затронули команду Mercedes, которая в седьмой раз за восемь Гран При обеспечила себе весь первый ряд решетки. Льюис Хэмилтон и без «режима вечеринки» стал сильнейшим с результатом 1:18.887, Валттери Боттас отстал на 0,069.
Финн установил новый рекорд трассы во втором сегменте (1:18.952), но не смог повторить такой темп в финале и остался вторым.
Третье время показал Карлос Сайнс – для испанца это повторение личного рекорда, установленного этим летом на Гран При Штирии. Пилот McLaren уступил времени поула 0,8 секунды, тогда как сам выиграл у замкнувшего десятку Пьера Гасли всего полсекунды.
Четвертым, также повторив свой рекорд, гонку начнет Серхио Перес из Racing Point, только пятым стал Макс Ферстаппен из Red Bull – это его худшая суббота за пять последних этапов.
Третий ряд с голландцем разделит Ландо Норрис, в десятку также вошли Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Алекс Элбон и Гасли. Элбон стал одним из многих гонщиков, выехавших за белую линию и потерявших из-за этого круг.
Пилоты Ferrari завершили домашнюю квалификацию только 13-м и 17-м – для Скудерии это абсолютно худший результат на домашнем этапе за все время проведения чемпионата мира. В последний раз гонщиков команды не было в первой десятке в 1984-м, но тогда Микеле Альборето стартовал 11-м.
Себастьян Феттель в первом сегменте попал в жесткий трафик и не смог улучшить время, но темп Шарля Леклера стал отражением возможностей машины.
Даниил Квят повторил лучший результат сезона и начнет гонку с 11-й позиции. Россиянин опередил Эстебана Окона, у которого в конце первого сегмента произошел весьма неприятный эпизод с Кими Райкконеном – гонщики едва не столкнулись. Обоих, а также Николя Латифи, уже вызвали судьи.
Вся десятка лидеров начнет борьбу на самых мягких шинах Soft.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Монце.
Результаты квалификации Гран При Италии
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.887
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.956
|0.069
|3
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|1'19.695
|0.808
|4
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|1'19.720
|0.833
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'19.795
|0.908
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|1'19.820
|0.933
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|1'19.864
|0.977
|8
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|1'20.049
|1.162
|9
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|1'20.090
|1.203
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'20.177
|1.290
|11
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|1'20.169
|1.282
|12
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|1'20.234
|1.347
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'20.273
|1.386
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'20.926
|2.039
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'21.573
|2.686
|16
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|1'21.139
|2.252
|17
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|1'21.151
|2.264
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'21.206
|2.319
|19
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'21.587
|2.700
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'21.717
|2.830
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский