Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал поул в Монце, Ferrari показала худший результат в истории

Поделились
Комментарии
Хэмилтон завоевал поул в Монце, Ferrari показала худший результат в истории
Автор:
, Ответственный редактор

Льюис завоевал на Гран При Италии 94-й поул в карьере, опередив своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса из McLaren

Квалификация на быстрой итальянской трассе прошла под знаком толчеи в решающие минуты и регулярной отмены быстрых кругов из-за выезда за белую линию в «Параболике».

Но все эти неприятности не затронули команду Mercedes, которая в седьмой раз за восемь Гран При обеспечила себе весь первый ряд решетки. Льюис Хэмилтон и без «режима вечеринки» стал сильнейшим с результатом 1:18.887, Валттери Боттас отстал на 0,069.

Финн установил новый рекорд трассы во втором сегменте (1:18.952), но не смог повторить такой темп в финале и остался вторым. 

Третье время показал Карлос Сайнс – для испанца это повторение личного рекорда, установленного этим летом на Гран При Штирии. Пилот McLaren уступил времени поула 0,8 секунды, тогда как сам выиграл у замкнувшего десятку Пьера Гасли всего полсекунды.  

Четвертым, также повторив свой рекорд, гонку начнет Серхио Перес из Racing Point, только пятым стал Макс Ферстаппен из Red Bull – это его худшая суббота за пять последних этапов.

Третий ряд с голландцем разделит Ландо Норрис, в десятку также вошли Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Алекс Элбон и Гасли. Элбон стал одним из многих гонщиков, выехавших за белую линию и потерявших из-за этого круг. 

 

Пилоты Ferrari завершили домашнюю квалификацию только 13-м и 17-м – для Скудерии это абсолютно худший результат на домашнем этапе за все время проведения чемпионата мира. В последний раз гонщиков команды не было в первой десятке в 1984-м, но тогда Микеле Альборето стартовал 11-м.

Себастьян Феттель в первом сегменте попал в жесткий трафик и не смог улучшить время, но темп Шарля Леклера стал отражением возможностей машины.   

Даниил Квят повторил лучший результат сезона и начнет гонку с 11-й позиции. Россиянин опередил Эстебана Окона, у которого в конце первого сегмента произошел весьма неприятный эпизод с Кими Райкконеном – гонщики едва не столкнулись. Обоих, а также Николя Латифи, уже вызвали судьи.

 

Вся десятка лидеров начнет борьбу на самых мягких шинах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Монце. 

Результаты квалификации Гран При Италии

Поз. Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'18.887  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'18.956 0.069
3 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 1'19.695 0.808
4 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1'19.720 0.833
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'19.795 0.908
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1'19.820 0.933
7 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1'19.864 0.977
8 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 1'20.049 1.162
9 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1'20.090 1.203
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'20.177 1.290
11 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1'20.169 1.282
12 France Эстебан Окон Renault Renault 1'20.234 1.347
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'20.273 1.386
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'20.926 2.039
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'21.573 2.686
16 France Ромен Грожан Haas Ferrari 1'21.139 2.252
17 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1'21.151 2.264
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'21.206 2.319
19 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'21.587 2.700
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.717 2.830

Онлайн. Гран При Италии. Квалификация

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Италии. Квалификация

Следующая новость

Гран При Италии: стартовая решетка

Гран При Италии: стартовая решетка
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

4
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.