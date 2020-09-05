Хэмилтон завоевал поул в Монце, Ferrari показала худший результат в истории

Квалификация на быстрой итальянской трассе прошла под знаком толчеи в решающие минуты и регулярной отмены быстрых кругов из-за выезда за белую линию в «Параболике».

Но все эти неприятности не затронули команду Mercedes, которая в седьмой раз за восемь Гран При обеспечила себе весь первый ряд решетки. Льюис Хэмилтон и без «режима вечеринки» стал сильнейшим с результатом 1:18.887, Валттери Боттас отстал на 0,069.

Финн установил новый рекорд трассы во втором сегменте (1:18.952), но не смог повторить такой темп в финале и остался вторым.

Третье время показал Карлос Сайнс – для испанца это повторение личного рекорда, установленного этим летом на Гран При Штирии. Пилот McLaren уступил времени поула 0,8 секунды, тогда как сам выиграл у замкнувшего десятку Пьера Гасли всего полсекунды.

Четвертым, также повторив свой рекорд, гонку начнет Серхио Перес из Racing Point, только пятым стал Макс Ферстаппен из Red Bull – это его худшая суббота за пять последних этапов.

Третий ряд с голландцем разделит Ландо Норрис, в десятку также вошли Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Алекс Элбон и Гасли. Элбон стал одним из многих гонщиков, выехавших за белую линию и потерявших из-за этого круг.

Пилоты Ferrari завершили домашнюю квалификацию только 13-м и 17-м – для Скудерии это абсолютно худший результат на домашнем этапе за все время проведения чемпионата мира. В последний раз гонщиков команды не было в первой десятке в 1984-м, но тогда Микеле Альборето стартовал 11-м.

Себастьян Феттель в первом сегменте попал в жесткий трафик и не смог улучшить время, но темп Шарля Леклера стал отражением возможностей машины.

Даниил Квят повторил лучший результат сезона и начнет гонку с 11-й позиции. Россиянин опередил Эстебана Окона, у которого в конце первого сегмента произошел весьма неприятный эпизод с Кими Райкконеном – гонщики едва не столкнулись. Обоих, а также Николя Латифи, уже вызвали судьи.

Вся десятка лидеров начнет борьбу на самых мягких шинах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Монце.

Результаты квалификации Гран При Италии