Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал поул в Джидде, Ферстаппен врезался в стену

Автор:
, Ответственный редактор

Невероятная дуэль двух пилотов на городской трасса в Джидде закончилась аварией Макса в последнем повороте решающего круга

Хэмилтон завоевал поул в Джидде, Ферстаппен врезался в стену

Сценарий субботней сессии получился похожим на невероятный триллер. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, а когда показалось, что сильнейшим станет лидер сезона Макс Ферстаппен, на его пути встала бетонная стена. 

Серхио Перес стал лучшим в первом сегменте, но Льюис Хэмилтон перехватил инициативу во втором. В финале действующий чемпион испортил первую попытку – его машину сдернуло с трассы в быстром правом повороте.

Британец остался на трассе и показал время 1:28.035. Но Ферстаппен был заметно быстрее – 1:27.653. Более того, даже Валттери Боттас на несколько сотых превзошел время партнера по Mercedes.

Однако в решающей попытке Льюис заметно ускорился – 1:27.511. Макс начал круг на последних секундах и на двух первых секторах показал рекордное время. Но в самом последнем повороте пилот Red Bull чуть заблокировал колесо на входе, и на выходе его машину отбросило в барьер. 

 

В итоге Макс остался только третьим, так как Валттери Боттас также превзошел его прежний результат. Весьма вероятно, что и эту позицию он потеряет из-за необходимости заменить коробку передач.

Из пилотов первой десятки только Ландо Норрису предстоит стартовать в гонке на мягких шинах Soft – у всех остальных будет более жесткий состав Medium. 

Карлос Сайнс не смог выйти в финал из-за богатого на события второго сегмента: сначала у испанца сняли время круга за нарушение пределов трассы, потом он потерял контроль над Ferrari и задел задним крылом ограждение, а на последних минутах ошибся вновь и лишь чудом не врезался в барьер. 

Никита Мазепин не смог проехать решающий быстрый круг под клетчатым флагом: на его пути оказался один из пилотов Aston Martin, вынудив россиянина сбросить скорость и прервать попытку. В итоге гонщику Haas досталась 20-я и последняя позиция на решетке.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Джидде. 

Новость дополняется, результаты готовятся

Поделились
Комментарии
Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Предыдущая новость

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса

«Настоящий хардкор». Трасса в Джидде привела Боттаса в восторг Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Настоящий хардкор». Трасса в Джидде привела Боттаса в восторг

Самое важное:

Хэмилтон завоевал поул в Джидде, Ферстаппен врезался в стену
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон завоевал поул в Джидде, Ферстаппен врезался в стену

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.