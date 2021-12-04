Хэмилтон завоевал поул в Джидде, Ферстаппен врезался в стену

Сценарий субботней сессии получился похожим на невероятный триллер. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, а когда показалось, что сильнейшим станет лидер сезона Макс Ферстаппен, на его пути встала бетонная стена.

Серхио Перес стал лучшим в первом сегменте, но Льюис Хэмилтон перехватил инициативу во втором. В финале действующий чемпион испортил первую попытку – его машину сдернуло с трассы в быстром правом повороте.

Британец остался на трассе и показал время 1:28.035. Но Ферстаппен был заметно быстрее – 1:27.653. Более того, даже Валттери Боттас на несколько сотых превзошел время партнера по Mercedes.

Однако в решающей попытке Льюис заметно ускорился – 1:27.511. Макс начал круг на последних секундах и на двух первых секторах показал рекордное время. Но в самом последнем повороте пилот Red Bull чуть заблокировал колесо на входе, и на выходе его машину отбросило в барьер.

В итоге Макс остался только третьим, так как Валттери Боттас также превзошел его прежний результат. Весьма вероятно, что и эту позицию он потеряет из-за необходимости заменить коробку передач.

Из пилотов первой десятки только Ландо Норрису предстоит стартовать в гонке на мягких шинах Soft – у всех остальных будет более жесткий состав Medium.

Карлос Сайнс не смог выйти в финал из-за богатого на события второго сегмента: сначала у испанца сняли время круга за нарушение пределов трассы, потом он потерял контроль над Ferrari и задел задним крылом ограждение, а на последних минутах ошибся вновь и лишь чудом не врезался в барьер.

Никита Мазепин не смог проехать решающий быстрый круг под клетчатым флагом: на его пути оказался один из пилотов Aston Martin, вынудив россиянина сбросить скорость и прервать попытку. В итоге гонщику Haas досталась 20-я и последняя позиция на решетке.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Джидде.

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