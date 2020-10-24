Хэмилтон завоевал первый в истории Ф1 поул в Портимане

Автодром «Альгарве» стал 75-й трассой в истории, куда приехал чемпионат мира Формулы 1. И уже 29-й, где победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон.

В первой попытке финала на 0,047 секунды быстрее проехал Валттери Боттас, а вторую гонщики превратили в обмен быстрыми кругами на резине Medium. Лидерство трижды переходило из рук в руки, но в итоге британец все же взял верх: 1:16.652.

Преимущество Льюиса над напарником составило одну десятую – в девятый раз за 12 Гран При сезона весь первый ряд достался Mercedes.

Макс Ферстаппен на Soft стал третьим (+0,252), а Шарль Леклер подтвердил прогресс Ferrari четвертым результатом (+0,438).

Третий ряд достался Серхио Пересу и Алексу Элбону, четвертый займут пилоты McLaren – Карлос Сайнс опередил Ландо Норриса на 0,005 секунды.

Пьер Гасли вновь дошел до финала и стал девятым, а Даниэль Риккардо вовсе не выезжал на трассу, повредив машину в концовке второго сегмента. Удар о барьер казался несильным, но все же потребовал замены заднего крыла, на которую не хватило времени.

Последующие позиции на решетке достались Эстебану Окону, вернувшемуся в Ф1 Лэнсу Строллу и Даниилу Квяту – россиянин вновь не попал в десятку сильнейших.

Боттас, Хэмилтон и Леклер начнут гонку на шинах Medium. Себастьян Феттель тоже попробовал выйти в финал на более жестком составе, но остался только 15-м.

Джордж Расселл под клетчатым флагом пробился во второй сегмент, опередив пилотов Alfa Romeo, Haas и своего партнера по Williams Николя Латифи, а затем проехал и быстрее четырехкратного чемпиона из Ferrari.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Португалии.

Результаты квалификации Гран При Португалии