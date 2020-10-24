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Формула 1 / Гран При Португалии / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал первый в истории Ф1 поул в Портимане

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Хэмилтон завоевал первый в истории Ф1 поул в Портимане
Автор:
, Ответственный редактор

В субботней сессии Гран При Португалии лидер сезона опередил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из Red Bull

Автодром «Альгарве» стал 75-й трассой в истории, куда приехал чемпионат мира Формулы 1. И уже 29-й, где победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон. 

В первой попытке финала на 0,047 секунды быстрее проехал Валттери Боттас, а вторую гонщики превратили в обмен быстрыми кругами на резине Medium. Лидерство трижды переходило из рук в руки, но в итоге британец все же взял верх: 1:16.652.

Преимущество Льюиса над напарником составило одну десятую – в девятый раз за 12 Гран При сезона весь первый ряд достался Mercedes.

Макс Ферстаппен на Soft стал третьим (+0,252), а Шарль Леклер подтвердил прогресс Ferrari четвертым результатом (+0,438).

Третий ряд достался Серхио Пересу и Алексу Элбону, четвертый займут пилоты McLaren – Карлос Сайнс опередил Ландо Норриса на 0,005 секунды.

Пьер Гасли вновь дошел до финала и стал девятым, а Даниэль Риккардо вовсе не выезжал на трассу, повредив машину в концовке второго сегмента. Удар о барьер казался несильным, но все же потребовал замены заднего крыла, на которую не хватило времени.

 

Последующие позиции на решетке достались Эстебану Окону, вернувшемуся в Ф1 Лэнсу Строллу и Даниилу Квяту – россиянин вновь не попал в десятку сильнейших.

Боттас, Хэмилтон и Леклер начнут гонку на шинах Medium. Себастьян Феттель тоже попробовал выйти в финал на более жестком составе, но остался только 15-м.

Джордж Расселл под клетчатым флагом пробился во второй сегмент, опередив пилотов Alfa Romeo, Haas и своего партнера по Williams Николя Латифи, а затем проехал и быстрее четырехкратного чемпиона из Ferrari.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Португалии.

Результаты квалификации Гран При Португалии

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'16.652  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'16.754 0.102
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1'16.904 0.252
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'17.090 0.438
5 Mexico Серхио Перес Mercedes 1'17.223 0.571
6 Thailand Александр Элбон Honda 1'17.437 0.785
7 Spain Карлос Сайнс Renault 1'17.520 0.868
8 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1'17.525 0.873
9 France Пьер Гасли Honda 1'17.803 1.151
10 Australia Даниэль Риккардо Renault    
11 France Эстебан Окон Renault 1'17.614 0.962
12 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1'17.626 0.974
13 Russian Federation Даниил Квят Honda 1'17.728 1.076
14 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'17.788 1.136
15 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'17.919 1.267
16 Finland Кими Райкконен Ferrari 1'18.201 1.549
17 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1'18.323 1.671
18 France Ромен Грожан Ferrari 1'18.364 1.712
19 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1'18.508 1.856
20 Canada Николя Латифи Mercedes 1'18.777 2.125
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Александр Кабановский

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