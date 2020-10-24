Хэмилтон завоевал первый в истории Ф1 поул в Портимане
В субботней сессии Гран При Португалии лидер сезона опередил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из Red Bull
Автодром «Альгарве» стал 75-й трассой в истории, куда приехал чемпионат мира Формулы 1. И уже 29-й, где победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон.
В первой попытке финала на 0,047 секунды быстрее проехал Валттери Боттас, а вторую гонщики превратили в обмен быстрыми кругами на резине Medium. Лидерство трижды переходило из рук в руки, но в итоге британец все же взял верх: 1:16.652.
Преимущество Льюиса над напарником составило одну десятую – в девятый раз за 12 Гран При сезона весь первый ряд достался Mercedes.
Макс Ферстаппен на Soft стал третьим (+0,252), а Шарль Леклер подтвердил прогресс Ferrari четвертым результатом (+0,438).
Третий ряд достался Серхио Пересу и Алексу Элбону, четвертый займут пилоты McLaren – Карлос Сайнс опередил Ландо Норриса на 0,005 секунды.
Пьер Гасли вновь дошел до финала и стал девятым, а Даниэль Риккардо вовсе не выезжал на трассу, повредив машину в концовке второго сегмента. Удар о барьер казался несильным, но все же потребовал замены заднего крыла, на которую не хватило времени.
Последующие позиции на решетке достались Эстебану Окону, вернувшемуся в Ф1 Лэнсу Строллу и Даниилу Квяту – россиянин вновь не попал в десятку сильнейших.
Боттас, Хэмилтон и Леклер начнут гонку на шинах Medium. Себастьян Феттель тоже попробовал выйти в финал на более жестком составе, но остался только 15-м.
Джордж Расселл под клетчатым флагом пробился во второй сегмент, опередив пилотов Alfa Romeo, Haas и своего партнера по Williams Николя Латифи, а затем проехал и быстрее четырехкратного чемпиона из Ferrari.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Португалии.
Результаты квалификации Гран При Португалии
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'16.652
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'16.754
|0.102
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1'16.904
|0.252
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'17.090
|0.438
|5
|Серхио Перес
|Mercedes
|1'17.223
|0.571
|6
|Александр Элбон
|Honda
|1'17.437
|0.785
|7
|Карлос Сайнс
|Renault
|1'17.520
|0.868
|8
|Ландо Норрис
|Renault
|1'17.525
|0.873
|9
|Пьер Гасли
|Honda
|1'17.803
|1.151
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|1'17.614
|0.962
|12
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1'17.626
|0.974
|13
|Даниил Квят
|Honda
|1'17.728
|1.076
|14
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'17.788
|1.136
|15
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1'17.919
|1.267
|16
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1'18.201
|1.549
|17
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1'18.323
|1.671
|18
|Ромен Грожан
|Ferrari
|1'18.364
|1.712
|19
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1'18.508
|1.856
|20
|Николя Латифи
|Mercedes
|1'18.777
|2.125
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Автор
|Александр Кабановский