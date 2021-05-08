Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере
Пилот Mercedes стал сильнейшим в субботней сессии на «Каталунье», опередив Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса
Льюис Хэмилтон достиг трехзначной отметки, выиграв квалификацию в Барселоне. Он всего на 0,036 секунды превзошел Макса Ферстаппена из Red Bull.
Во втором сегменте показалось, что темп «Быков» позволит Максу прервать череду поулов Mercedes в барселоне: голландец проехал на полсекунды быстрее Льюиса. Но в финале Хэмилтон проехал за 1:16.741 против 1:16.777 у его главного соперника.
Валттери Боттас будет стартовать третьим, поделив второй ряд с Шарлем Леклером из Ferrari. Монегаск отстал от времени поула почти на восемь десятых, но стал лучшим в средней группе пелотона, которая с самого начала квалификации оставалась невероятно плотной.
Пятым, показав лучший результат Alpine в сезоне, стал Эстебан Окон – француз в третий раз подряд обыграл во внутрикомандной дуэли Фернандо Алонсо, который показал десятый результат.
Сильнейшим испанцем в квалификации стал Карлос Сайнс, который стартует шестым. Всего 0,002 секунды ему уступит Даниэль Риккардо, ставший сильнейшим в паре гонщиков McLaren.
Для Серхио Переса первая попытка в финале закончилась разворотом на третьем секторе, а второй хватило только для восьмого места на решетке.
Пьер Гасли впервые в сезоне не попал в третий сегмент: француз остался 12-м, разделив пилотов Aston Martin. Лэнсу Строллу – как и до этого Юки Цуноде – не хватило всего нескольких тысячных, чтобы продолжить борьбу.
Никита Мазепин завершил сессию с 20-м результатом. После первой попытки россиянин был совсем близко к своему партнеру по Haas Мику Шумахеру, однако в дальнейшем не смог прибавить настолько, как немецкий гонщик, и проиграл ему семь десятых.
Кроме того, судьи Ф1 вызвали Никиту для разбора эпизода, когда его машина оказалась на пути Ландо Норриса.
Сотый поул Льюиса Хэмилтона стал в Барселоне не единственным статистическим рекордом. Девятый год подряд поул Гран При Испании достался кому-то из пилотов Mercedes – такого тоже прежде не было ни на одном этапе Ф1.
Все гонщики из первой десятки в воскресенье будут стартовать на самых мягких сликах Soft.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Каталунье».
Результаты квалификации Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'16.741
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'16.777
|0.036
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'16.873
|0.132
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.510
|0.769
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'17.580
|0.839
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.620
|0.879
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'17.622
|0.881
|8
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'17.701
|0.960
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'18.010
|1.269
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'18.147
|1.406
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'17.974
|1.233
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'17.982
|1.241
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'18.079
|1.338
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.356
|1.615
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'19.154
|2.413
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'18.556
|1.815
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'18.917
|2.176
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'19.117
|2.376
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'19.219
|2.478
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'19.807
|3.066
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