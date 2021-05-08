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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

Пилот Mercedes стал сильнейшим в субботней сессии на «Каталунье», опередив Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

Льюис Хэмилтон достиг трехзначной отметки, выиграв квалификацию в Барселоне. Он всего на 0,036 секунды превзошел Макса Ферстаппена из Red Bull.

Во втором сегменте показалось, что темп «Быков» позволит Максу прервать череду поулов Mercedes в барселоне: голландец проехал на полсекунды быстрее Льюиса. Но в финале Хэмилтон проехал за 1:16.741 против 1:16.777 у его главного соперника. 

Валттери Боттас будет стартовать третьим, поделив второй ряд с Шарлем Леклером из Ferrari. Монегаск отстал от времени поула почти на восемь десятых, но стал лучшим в средней группе пелотона, которая с самого начала квалификации оставалась невероятно плотной.

Пятым, показав лучший результат Alpine в сезоне, стал Эстебан Окон – француз в третий раз подряд обыграл во внутрикомандной дуэли Фернандо Алонсо, который показал десятый результат.

Сильнейшим испанцем в квалификации стал Карлос Сайнс, который стартует шестым. Всего 0,002 секунды ему уступит Даниэль Риккардо, ставший сильнейшим в паре гонщиков McLaren.

Для Серхио Переса первая попытка в финале закончилась разворотом на третьем секторе, а второй хватило только для восьмого места на решетке.

 

Пьер Гасли впервые в сезоне не попал в третий сегмент: француз остался 12-м, разделив пилотов Aston Martin. Лэнсу Строллу – как и до этого Юки Цуноде – не хватило всего нескольких тысячных, чтобы продолжить борьбу. 

Никита Мазепин завершил сессию с 20-м результатом. После первой попытки россиянин был совсем близко к своему партнеру по Haas Мику Шумахеру, однако в дальнейшем не смог прибавить настолько, как немецкий гонщик, и проиграл ему семь десятых. 

Кроме того, судьи Ф1 вызвали Никиту для разбора эпизода, когда его машина оказалась на пути Ландо Норриса.

Сотый поул Льюиса Хэмилтона стал в Барселоне не единственным статистическим рекордом. Девятый год подряд поул Гран При Испании достался кому-то из пилотов Mercedes – такого тоже прежде не было ни на одном этапе Ф1. 

Все гонщики из первой десятки в воскресенье будут стартовать на самых мягких сликах Soft. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Каталунье».

Результаты квалификации Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'16.741  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'16.777 0.036
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'16.873 0.132
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'17.510 0.769
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'17.580 0.839
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'17.620 0.879
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'17.622 0.881
8 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'17.701 0.960
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'18.010 1.269
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'18.147 1.406
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'17.974 1.233
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'17.982 1.241
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'18.079 1.338
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'18.356 1.615
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'19.154 2.413
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'18.556 1.815
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'18.917 2.176
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'19.117 2.376
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'19.219 2.478
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'19.807 3.066
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