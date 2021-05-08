Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

Льюис Хэмилтон достиг трехзначной отметки, выиграв квалификацию в Барселоне. Он всего на 0,036 секунды превзошел Макса Ферстаппена из Red Bull.

Во втором сегменте показалось, что темп «Быков» позволит Максу прервать череду поулов Mercedes в барселоне: голландец проехал на полсекунды быстрее Льюиса. Но в финале Хэмилтон проехал за 1:16.741 против 1:16.777 у его главного соперника.

Валттери Боттас будет стартовать третьим, поделив второй ряд с Шарлем Леклером из Ferrari. Монегаск отстал от времени поула почти на восемь десятых, но стал лучшим в средней группе пелотона, которая с самого начала квалификации оставалась невероятно плотной.

Пятым, показав лучший результат Alpine в сезоне, стал Эстебан Окон – француз в третий раз подряд обыграл во внутрикомандной дуэли Фернандо Алонсо, который показал десятый результат.

Сильнейшим испанцем в квалификации стал Карлос Сайнс, который стартует шестым. Всего 0,002 секунды ему уступит Даниэль Риккардо, ставший сильнейшим в паре гонщиков McLaren.

Для Серхио Переса первая попытка в финале закончилась разворотом на третьем секторе, а второй хватило только для восьмого места на решетке.

Пьер Гасли впервые в сезоне не попал в третий сегмент: француз остался 12-м, разделив пилотов Aston Martin. Лэнсу Строллу – как и до этого Юки Цуноде – не хватило всего нескольких тысячных, чтобы продолжить борьбу.

Никита Мазепин завершил сессию с 20-м результатом. После первой попытки россиянин был совсем близко к своему партнеру по Haas Мику Шумахеру, однако в дальнейшем не смог прибавить настолько, как немецкий гонщик, и проиграл ему семь десятых.

Кроме того, судьи Ф1 вызвали Никиту для разбора эпизода, когда его машина оказалась на пути Ландо Норриса.

Сотый поул Льюиса Хэмилтона стал в Барселоне не единственным статистическим рекордом. Девятый год подряд поул Гран При Испании достался кому-то из пилотов Mercedes – такого тоже прежде не было ни на одном этапе Ф1.

Все гонщики из первой десятки в воскресенье будут стартовать на самых мягких сликах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Каталунье».

Результаты квалификации Гран При Испании