Хэмилтон завоевал четвертый поул подряд, выиграв квалификацию в Муджелло

Дебютный визит Больших Призов на итальянский автодром «Муджелло» не изменил общей картины сезона – в седьмой раз за девять этапов две верхние строчки в протоколе квалификации заняли гонщики Mercedes.

Льюис Хэмилтон продолжил серию поулов, проехав круг за 1:15.144 и опередив на 0,059 Валттери Боттаса. В двух первых сегментах разница между напарниками не превышала трех сотых секунды, что обещало острую борьбу за первую стартовую позицию.

Но на решающем быстром круге финала Валттери помешали желтые флаги из-за разворота Эстебана Окона, не дав возможности улучшить свое время.

Макс Ферстаппен вновь стал главным преследователем лидеров – пилот Red Bull отстал от Хэмилтона на 0,365 секунды. Его партнер по команде Алекс Элбон, уступив еще полсекуды, показал четвертый результат, повторив свой личный квалификационный рекорд.

На 1000-м Гран При команды Ferrari Шарль Леклер порадовал Скудерию и ее тифози пятым временем, хотя и проиграл Mercedes больше секунды.

Серхио Перес занял в квалификации шестое место, но пропустит вперед своего напарника по Racing Point Лэнса Стролла из-за штрафа за аварию с Кими Райкконеном в пятницу.

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Следом места на решетке займут Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Окон – француз вообще не показал времени, так как не стал выезжать на первую попытку, а вторую не закончил.

Ландо Норрис не попал в субботний финал – для самого пилота это первый такой случай за 16 последних Гран При, а для его команды McLaren – первый в 2020 году.

Даниил Квят ошибся в седьмом повороте решающего круга во втором сегменте, пропылив по гравию, и остался 12-м. При этом россиянин опередил двух чемпионов мира, Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.

Его напарник по AlphaTauri, победитель предыдущего Гран При Италии Пьер Гасли, и вовсе остался в первом сегменте. Француз рассказал, что слишком рано израсходовал энергию по ходу круга и потерял на финишной прямой одну десятую секунды, которая и не позволила ему пройти дальше.

Поул стал для Льюиса Хэмилтона 95-м в карьере, 69-м за рулем Mercedes и седьмым в нынешнем сезоне. Выиграв в Муджелло, британец довел до 28 количество трасс, на которых добывал поул по ходу карьеры. Все пилоты из первой десятки начнут гонку на шинах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Тосканы.

Результаты квалификации Гран При Тосканы