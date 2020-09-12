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Формула 1 / Гран При Тосканы / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал четвертый поул подряд, выиграв квалификацию в Муджелло

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Хэмилтон завоевал четвертый поул подряд, выиграв квалификацию в Муджелло
Автор:
, Ответственный редактор

В субботней сессии Гран При Тосканы пилот Mercedes опередил своего напарника Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из Red Bull

Дебютный визит Больших Призов на итальянский автодром «Муджелло» не изменил общей картины сезона – в седьмой раз за девять этапов две верхние строчки в протоколе квалификации заняли гонщики Mercedes.

Льюис Хэмилтон продолжил серию поулов, проехав круг за 1:15.144 и опередив на 0,059 Валттери Боттаса. В двух первых сегментах разница между напарниками не превышала трех сотых секунды, что обещало острую борьбу за первую стартовую позицию.

Но на решающем быстром круге финала Валттери помешали желтые флаги из-за разворота Эстебана Окона, не дав возможности улучшить свое время.

 

Макс Ферстаппен вновь стал главным преследователем лидеров – пилот Red Bull отстал от Хэмилтона на 0,365 секунды. Его партнер по команде Алекс Элбон, уступив еще полсекуды, показал четвертый результат, повторив свой личный квалификационный рекорд. 

На 1000-м Гран При команды Ferrari Шарль Леклер порадовал Скудерию и ее тифози пятым временем, хотя и проиграл Mercedes больше секунды. 

Серхио Перес занял в квалификации шестое место, но пропустит вперед своего напарника по Racing Point Лэнса Стролла из-за штрафа за аварию с Кими Райкконеном в пятницу.

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Следом места на решетке займут Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Окон – француз вообще не показал времени, так как не стал выезжать на первую попытку, а вторую не закончил. 

Ландо Норрис не попал в субботний финал – для самого пилота это первый такой случай за 16 последних Гран При, а для его команды McLaren – первый в 2020 году.

Даниил Квят ошибся в седьмом повороте решающего круга во втором сегменте, пропылив по гравию, и остался 12-м. При этом россиянин опередил двух чемпионов мира, Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля. 

Его напарник по AlphaTauri, победитель предыдущего Гран При Италии Пьер Гасли, и вовсе остался в первом сегменте. Француз рассказал, что слишком рано израсходовал энергию по ходу круга и потерял на финишной прямой одну десятую секунды, которая и не позволила ему пройти дальше.  

Поул стал для Льюиса Хэмилтона 95-м в карьере, 69-м за рулем Mercedes и седьмым в нынешнем сезоне. Выиграв в Муджелло, британец довел до 28 количество трасс, на которых добывал поул по ходу карьеры. Все пилоты из первой десятки начнут гонку на шинах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Тосканы. 

Результаты квалификации Гран При Тосканы

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'15.144  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'15.203 0.059
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'15.509 0.365
4 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1'15.954 0.810
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'16.270 1.126
6 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1'16.311 1.167
7 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 1'16.356 1.212
8 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1'16.543 1.399
9 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 1'17.870 2.726
10 France Эстебан Окон Renault Renault    
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1'16.640 1.496
12 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1'16.854 1.710
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'16.854 1.710
14 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1'16.858 1.714
15 France Ромен Грожан Haas Ferrari 1'17.254 2.110
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'17.125 1.981
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'17.220 2.076
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'17.232 2.088
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'17.320 2.176
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'17.348 2.204
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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