Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем
За 15 минут до конца первой предсезонной сессии семикратный чемпион мира показал лучшее время
В пятницу после обеда участники тестов приступили к работе на мокрой трассе – по инициативе Pirelli «Каталунью» залили водой, чтобы команды смогли получить данные о поведении машин нового поколения в таких условиях.
Однако примерно через два часа гонщики смогли перейти на слики, а на финальные полчаса некоторые запланировали тренировку квалификационных попыток. Одна из них принесла Льюису Хэмилтону время 1:19.138 – оно стало лучшим и по итогам дня, и вообще на этих тестах.
Британец показал его на самых мягких шинах С5, причем до этого проехал почти такой же круг (1:19.141) на более жестком составе С4.
Для Льюиса, который накануне стал самым последним по скорости, это явно декларация намерений на предстоящий сезон – при этом и по числу пройденных кругов британец оказался одним из лучшим.
Серхио Перес, Red Bull RB18
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Вторым в таблице дня с утренним временем 1:19.233 остался другой представитель Mercedes Джордж Расселл, а ближайшим соперником действующих чемпионов оказался Серхио Перес из Red Bull: мексиканец, севший за руль RB18 после обеденного перерыва, проехал на С4 за 1:19.556.
Таким образом, несмотря на смену регламента лидерами Ф1 по итогам тестов остались те же две топ-команды, что делили почти все победы и подиуму в минувшем сезоне.
Обладатель титула Макс Ферстаппен остался в пятницу четвертым, проиграв Хэмилтону шесть десятых на более жестких шинах С3, а вот «лучшим из остальных» с результатом 1:19.824 оказался Себастьян Феттель из Aston Martin.
При этом немец остановился в самом конце утренней половины заездов из-за утечки масла и возгорания, а его напарник Лэнс Стролл вообще не выезжал на трассу.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, возгорание машины из-за поломки
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Представители Ferrari и McLaren, которые задавали тон по ходу двух первых дней, теперь оказались в конце первого и начале второго десятка соответственно. Между ними в таблице расположились представители Williams.
Еще для двух команд день пошел не по плану: Пьер Гасли разбил машину AlphaTauri, а у Alpine возникла утечка в гидравлической системе, вынудившая команду завершить работу досрочно. Из-за всевозможных проблем за первые четыре часа заезды пять раз останавливали красными флагами.
Дважды останавливался на трассе дебютант Гуаньюй Чжоу, но Alfa Romeo все же удалось реанимировать машину в камуфляжной раскраске и даль Валттери Боттасу возможность проехать несколько кругов – правда, в черепашьем темпе.
А вот Haas не удалось устранить поломку – Никита Мазепин проехал с утра 21 круг, тогда как сменивший его Мик Шумахер вовсе не покидал боксов.
Формула 1 продолжит приготовления к новому сезону 10-12 марта в Бахрейне.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.
Результаты третьего дня тестов Формулы 1 в Барселоне (25 февраля)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:19.138
|90
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:19.233
|0,095
|66
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:19.556
|0,418
|68
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:19.756
|0,618
|58
|5
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:19.824
|0,686
|48
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:19.831
|0,693
|44
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:20.072
|0,934
|86
|
|8
|Алекс Элбон
|Williams
|1:20.318
|1,180
|92
|9
|Николя Латифи
|Williams
|1:20.699
|1,561
|13
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1:20.790
|1,652
|80
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:20.827
|1,689
|52
|12
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:21.242
|2,104
|12
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:21.939
|2,801
|41
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:22.469
|3,331
|40
|15
|Никита Мазепин
|Haas
|1:26.229
|7,089
|21
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.433
|11,295
|10
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