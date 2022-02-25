Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Aston Martin досрочно завершила тесты Следующая / Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина
Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Отчет о тестах

Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем

За 15 минут до конца первой предсезонной сессии семикратный чемпион мира показал лучшее время

Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пятницу после обеда участники тестов приступили к работе на мокрой трассе – по инициативе Pirelli «Каталунью» залили водой, чтобы команды смогли получить данные о поведении машин нового поколения в таких условиях.

Однако примерно через два часа гонщики смогли перейти на слики, а на финальные полчаса некоторые запланировали тренировку квалификационных попыток. Одна из них принесла Льюису Хэмилтону время 1:19.138 – оно стало лучшим и по итогам дня, и вообще на этих тестах. 

Британец показал его на самых мягких шинах С5, причем до этого проехал почти такой же круг (1:19.141) на более жестком составе С4.

Для Льюиса, который накануне стал самым последним по скорости, это явно декларация намерений на предстоящий сезон – при этом и по числу пройденных кругов британец оказался одним из лучшим.   

Серхио Перес, Red Bull RB18

Серхио Перес, Red Bull RB18

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вторым в таблице дня с утренним временем 1:19.233 остался другой представитель Mercedes Джордж Расселл, а ближайшим соперником действующих чемпионов оказался Серхио Перес из Red Bull: мексиканец, севший за руль RB18 после обеденного перерыва, проехал на С4 за 1:19.556.

Таким образом, несмотря на смену регламента лидерами Ф1 по итогам тестов остались те же две топ-команды, что делили почти все победы и подиуму в минувшем сезоне. 

Обладатель титула Макс Ферстаппен остался в пятницу четвертым, проиграв Хэмилтону шесть десятых на более жестких шинах С3, а вот «лучшим из остальных» с результатом 1:19.824 оказался Себастьян Феттель из Aston Martin.

При этом немец остановился в самом конце утренней половины заездов из-за утечки масла и возгорания, а его напарник Лэнс Стролл вообще не выезжал на трассу. 

Читайте также:
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, возгорание машины из-за поломки

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, возгорание машины из-за поломки

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Представители Ferrari и McLaren, которые задавали тон по ходу двух первых дней, теперь оказались в конце первого и начале второго десятка соответственно. Между ними в таблице расположились представители Williams.

Еще для двух команд день пошел не по плану: Пьер Гасли разбил машину AlphaTauri, а у Alpine возникла утечка в гидравлической системе, вынудившая команду завершить работу досрочно. Из-за всевозможных проблем за первые четыре часа заезды пять раз останавливали красными флагами.

Дважды останавливался на трассе дебютант Гуаньюй Чжоу, но Alfa Romeo все же удалось реанимировать машину в камуфляжной раскраске и даль Валттери Боттасу возможность проехать несколько кругов – правда, в черепашьем темпе. 

А вот Haas не удалось устранить поломку – Никита Мазепин проехал с утра 21 круг, тогда как сменивший его Мик Шумахер вовсе не покидал боксов. 

Формула 1 продолжит приготовления к новому сезону 10-12 марта в Бахрейне. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

Результаты третьего дня тестов Формулы 1 в Барселоне (25 февраля)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:19.138   90  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:19.233 0,095 66  
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:19.556 0,418 68   
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:19.756 0,618 58  
5 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:19.824 0,686 48  
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:19.831 0,693 44  
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:20.072 0,934 86  
8 Thailand Алекс Элбон Williams 1:20.318 1,180 92  
9 Canada Николя Латифи Williams 1:20.699 1,561 13  
10 Australia Даниэль Риккардо  McLaren 1:20.790 1,652 80  
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:20.827 1,689 52  
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:21.242 2,104 12  
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.939 2,801 41  
14 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:22.469 3,331 40  
15 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1:26.229 7,089 21  
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:30.433 11,295 10  

 

Поделились
Комментарии
Aston Martin досрочно завершила тесты
Предыдущая новость

Aston Martin досрочно завершила тесты
Следующая новость

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Пилоты о машинах-2022: Преследовать стало проще, а слип-стрим пропал Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Пилоты о машинах-2022: Преследовать стало проще, а слип-стрим пропал

Промоутер ГП России: Есть вероятность, что гонка 2022 года состоится Гран При России
Формула 1

Промоутер ГП России: Есть вероятность, что гонка 2022 года состоится

Расселл принес Mercedes лучшее время тестов в Барселоне Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Расселл принес Mercedes лучшее время тестов в Барселоне

Самое важное:

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина
Формула 1 Формула 1

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина

Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем

Aston Martin досрочно завершила тесты
Формула 1 Формула 1

Aston Martin досрочно завершила тесты

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.