Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем

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В пятницу после обеда участники тестов приступили к работе на мокрой трассе – по инициативе Pirelli «Каталунью» залили водой, чтобы команды смогли получить данные о поведении машин нового поколения в таких условиях.

Однако примерно через два часа гонщики смогли перейти на слики, а на финальные полчаса некоторые запланировали тренировку квалификационных попыток. Одна из них принесла Льюису Хэмилтону время 1:19.138 – оно стало лучшим и по итогам дня, и вообще на этих тестах.

Британец показал его на самых мягких шинах С5, причем до этого проехал почти такой же круг (1:19.141) на более жестком составе С4.

Для Льюиса, который накануне стал самым последним по скорости, это явно декларация намерений на предстоящий сезон – при этом и по числу пройденных кругов британец оказался одним из лучшим.

Серхио Перес, Red Bull RB18 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вторым в таблице дня с утренним временем 1:19.233 остался другой представитель Mercedes Джордж Расселл, а ближайшим соперником действующих чемпионов оказался Серхио Перес из Red Bull: мексиканец, севший за руль RB18 после обеденного перерыва, проехал на С4 за 1:19.556.

Таким образом, несмотря на смену регламента лидерами Ф1 по итогам тестов остались те же две топ-команды, что делили почти все победы и подиуму в минувшем сезоне.

Обладатель титула Макс Ферстаппен остался в пятницу четвертым, проиграв Хэмилтону шесть десятых на более жестких шинах С3, а вот «лучшим из остальных» с результатом 1:19.824 оказался Себастьян Феттель из Aston Martin.

При этом немец остановился в самом конце утренней половины заездов из-за утечки масла и возгорания, а его напарник Лэнс Стролл вообще не выезжал на трассу.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, возгорание машины из-за поломки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Представители Ferrari и McLaren, которые задавали тон по ходу двух первых дней, теперь оказались в конце первого и начале второго десятка соответственно. Между ними в таблице расположились представители Williams.

Еще для двух команд день пошел не по плану: Пьер Гасли разбил машину AlphaTauri, а у Alpine возникла утечка в гидравлической системе, вынудившая команду завершить работу досрочно. Из-за всевозможных проблем за первые четыре часа заезды пять раз останавливали красными флагами.

Дважды останавливался на трассе дебютант Гуаньюй Чжоу, но Alfa Romeo все же удалось реанимировать машину в камуфляжной раскраске и даль Валттери Боттасу возможность проехать несколько кругов – правда, в черепашьем темпе.

А вот Haas не удалось устранить поломку – Никита Мазепин проехал с утра 21 круг, тогда как сменивший его Мик Шумахер вовсе не покидал боксов.

Формула 1 продолжит приготовления к новому сезону 10-12 марта в Бахрейне.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

Результаты третьего дня тестов Формулы 1 в Барселоне (25 февраля)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:19.138 90 2 Джордж Расселл Mercedes 1:19.233 0,095 66 3 Серхио Перес Red Bull 1:19.556 0,418 68 4 Макс Ферстаппен Red Bull 1:19.756 0,618 58 5 Себастьян Феттель Aston Martin 1:19.824 0,686 48 6 Шарль Леклер Ferrari 1:19.831 0,693 44 7 Карлос Сайнс Ferrari 1:20.072 0,934 86

8 Алекс Элбон Williams 1:20.318 1,180 92 9 Николя Латифи Williams 1:20.699 1,561 13 10 Даниэль Риккардо McLaren 1:20.790 1,652 80 11 Ландо Норрис McLaren 1:20.827 1,689 52 12 Фернандо Алонсо Alpine 1:21.242 2,104 12 13 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.939 2,801 41 14 Пьер Гасли AlphaTauri 1:22.469 3,331 40 15 Никита Мазепин Haas 1:26.229 7,089 21 16 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:30.433 11,295 10