Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби
Пилот Mercedes стал сильнейшим в финале чемпионата, лидируя на «Яс-Марине» от старта до финиша. Компанию на подиуме ему составили Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.
Первая тройка на финише Гран При оказалась в точности такой же, как на старте. В гонке, которая оказалась не самой богатой на события. Льюис Хэмилтон лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим в 11-й раз в нынешнем сезоне.
Также он показал лучшее время круга в гонке, перекрыв исторический рекорд Себастьяна Феттеля 2009 года – таким образом, британец завершил чемпионский сезон «Большим шлемом», шестым в карьере и первым с Сильверстоуна-2017.
Шарль Леклер на первом круге опередил Макса Ферстаппена, но решение Ferrari провести гонку с двумя пит-стопами не позволило монегаску удержаться вторым – он финишировал в 26 секундах позади соперника из Red Bull, который, таким образом, стал бронзовым призером по итогам сезона.
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Валттери Боттас, стартовавший последним, пробился на четвертое место. Последним финн прошел на трассе Алекса Элбона. Феттель пропустил их обоих после своей второй остановки в боксах, но все же успел на свежих шинах нагнать Элбона и пройти его в споре за пятую позицию.
Ландо Норрис долго оставался лучшим в средней группе пелотона. Но предельно длинный первый отрезок обеспечил Серхио Пересу преимущество в концовке, и мексиканец на последнем круге вышел на седьмое место, опередив соперника из McLaren.
Даниил Квят также поехал в боксы очень поздно и отыгрывал позиции на последних кругах. Он финишировал девятым, в секунде за Норрисом. Для Toro Rosso очки россиянина стали последними в истории – с будущего года команда из Фаэнцы сменит название на Alpha Tauri.
Десятку замкнул Карлос Сайнс, который также практически под клетчатым флагом обогнал покидающего Формулу 1 Нико Хюлькенберга.
Единственным, кто не смог добраться до финиша, оказался Лэнс Стролл, которого подвела машина. Пьер Гасли потерял переднее крыло после двойного контакта с соперниками из Racing Point в первом повороте, но смог финишировать.
По ходу дистанции самым заметным происшествием стало столкновение Антонио Джовинацци с Робертом Кубицей, но обоим удалось продолжить борьбу.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на «Яс-Марине».
Результаты Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:34'05.715
|2
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1:34'22.487
|16.772
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34'49.150
|43.435
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:34'50.094
|44.379
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1:35'10.072
|1'04.357
|6
|Александр Элбон
|Honda
|1:35'14.920
|1'09.205
|7
|Серхио Перес
|Mercedes
|1 lap
|8
|Ландо Норрис
|Renault
|1 lap
|9
|Даниил Квят
|Honda
|1 lap
|10
|Карлос Сайнс
|Renault
|1 lap
|11
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1 lap
|12
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|1 lap
|13
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1 lap
|14
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1 lap
|15
|Ромен Грожан
|Ferrari
|1 lap
|16
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1 lap
|17
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1 lap
|18
|Пьер Гасли
|Honda
|2 laps
|19
|Роберт Кубица
|Mercedes
|2 laps
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский
Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
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|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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