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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о гонке

Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби

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Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби
Автор:
, Ответственный редактор
1 дек. 2019 г., 14:49

Пилот Mercedes стал сильнейшим в финале чемпионата, лидируя на «Яс-Марине» от старта до финиша. Компанию на подиуме ему составили Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

Первая тройка на финише Гран При оказалась в точности такой же, как на старте. В гонке, которая оказалась не самой богатой на события. Льюис Хэмилтон лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим в 11-й раз в нынешнем сезоне.

Также он показал лучшее время круга в гонке, перекрыв исторический рекорд Себастьяна Феттеля 2009 года – таким образом, британец завершил чемпионский сезон «Большим шлемом», шестым в карьере и первым с Сильверстоуна-2017.

Шарль Леклер на первом круге опередил Макса Ферстаппена, но решение Ferrari провести гонку с двумя пит-стопами не позволило монегаску удержаться вторым – он финишировал в 26 секундах позади соперника из Red Bull, который, таким образом, стал бронзовым призером по итогам сезона. 

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Валттери Боттас, стартовавший последним, пробился на четвертое место. Последним финн прошел на трассе Алекса Элбона. Феттель пропустил их обоих после своей второй остановки в боксах, но все же успел на свежих шинах нагнать Элбона и пройти его в споре за пятую позицию.

 

Ландо Норрис долго оставался лучшим в средней группе пелотона. Но предельно длинный первый отрезок обеспечил Серхио Пересу преимущество в концовке, и мексиканец на последнем круге вышел на седьмое место, опередив соперника из McLaren.

Даниил Квят также поехал в боксы очень поздно и отыгрывал позиции на последних кругах. Он финишировал девятым, в секунде за Норрисом. Для Toro Rosso очки россиянина стали последними в истории – с будущего года команда из Фаэнцы сменит название на Alpha Tauri.

Десятку замкнул Карлос Сайнс, который также практически под клетчатым флагом обогнал покидающего Формулу 1 Нико Хюлькенберга.

Единственным, кто не смог добраться до финиша, оказался Лэнс Стролл, которого подвела машина. Пьер Гасли потерял переднее крыло после двойного контакта с соперниками из Racing Point в первом повороте, но смог финишировать.

 

По ходу дистанции самым заметным происшествием стало столкновение Антонио Джовинацци с Робертом Кубицей, но обоим удалось продолжить борьбу.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки на «Яс-Марине».

Результаты Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34'05.715  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:34'22.487 16.772
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34'49.150 43.435
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:34'50.094 44.379
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1:35'10.072 1'04.357
6 Thailand Александр Элбон Honda 1:35'14.920 1'09.205
7 Mexico Серхио Перес Mercedes 1 lap  
8 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1 lap  
9 Russian Federation Даниил Квят Honda 1 lap  
10 Spain Карлос Сайнс Renault 1 lap  
11 Australia Даниэль Риккардо Renault 1 lap  
12 Germany Нико Хюлькенберг Renault 1 lap  
13 Finland Кими Райкконен Ferrari 1 lap  
14 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1 lap  
15 France Ромен Грожан Ferrari 1 lap  
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1 lap  
17 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1 lap  
18 France Пьер Гасли Honda 2 laps  
19 Poland Роберт Кубица Mercedes 2 laps  
  Canada Лэнс Стролл Mercedes    
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Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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