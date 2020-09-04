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Формула 1 / Отчет о тренировке

Хэмилтон завершил лидером пятницу в Монце, Феттель попал в аварию

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Хэмилтон завершил лидером пятницу в Монце, Феттель попал в аварию
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, Ответственный редактор

Пилот Mercedes стал быстрейшим во второй тренировке Гран При Италии, опередив Валттери Боттаса и Ландо Норриса

Результаты сессии оказались очень похожими на те, что были зафиксированы в утренней сессии – гонщики Mercedes заняли две верхние строчки, а все остальные отстали от них почти на секунду. Разве что быстрейшим после обеда стал Льюис Хэмилтон – британский гонщик показал время 1:20.192 и на 0,262 секунды опередил своего напарника Валттери Боттаса.

Стоит отметить, что судьи аннулировали довольно много быстрых кругов у разных пилотов за нарушение пределов трассы, но на преимуществе Mercedes над преследователями это никак не сказалось.

Третий результат дня показал Ландо Норрис – он потерял какое-то время из-за технических проблем, потому выехал на быструю попытку гораздо позже всех остальных и сумел на три сотых опередить Пьера Гасли. При этом лучшему времени Хэмилтона пилот McLaren уступил без малого девять десятых.  

Следом в протоколе расположились Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Даниил Квят вновь был быстр и показал седьмое время. Россиянин имел возможность второй раз за день проехать за полтора часа больше всех кругов, но в самом конце его обошел по этому показателю Алекс Элбон.

В десятку также вошли оба гонщика Racing Point и Шарль Леклер. Напарник монегаска по Ferrari Себастьян Феттель запомнился разворотом между «Лесмо» и ударом о барьер. Впрочем, немец смог вернуть машину в боксы.

 

Даниэль Риккардо из-за нарушения границ трассы лишился быстрого круга на шинах Soft и оказался единственным, у кого в итоговую таблицу вошла попытка на Medium – австралиец остался только 15-м, хотя до судейского решения занимал третью строчку.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй пятничной сессии в Монце.

Результаты второй тренировки Гран При Италии

Поз. Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 32 1'20.192    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 29 1'20.454 0.262 0.262
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 19 1'21.089 0.897 0.635
4 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 25 1'21.121 0.929 0.032
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 30 1'21.228 1.036 0.107
6 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 30 1'21.313 1.121 0.085
7 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 35 1'21.376 1.184 0.063
8 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 32 1'21.389 1.197 0.013
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 32 1'21.503 1.311 0.114
10 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 31 1'21.594 1.402 0.091
11 France Эстебан Окон Renault Renault 32 1'21.697 1.505 0.103
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 28 1'21.733 1.541 0.036
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 32 1'21.786 1.594 0.053
14 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 36 1'21.883 1.691 0.097
15 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 29 1'22.080 1.888 0.197
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 32 1'22.088 1.896 0.008
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 34 1'22.147 1.955 0.059
18 France Ромен Грожан Haas Ferrari 34 1'22.254 2.062 0.107
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 32 1'22.825 2.633 0.571
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 34 1'22.927 2.735 0.102

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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