Хэмилтон завершил лидером пятницу в Монце, Феттель попал в аварию

Результаты сессии оказались очень похожими на те, что были зафиксированы в утренней сессии – гонщики Mercedes заняли две верхние строчки, а все остальные отстали от них почти на секунду. Разве что быстрейшим после обеда стал Льюис Хэмилтон – британский гонщик показал время 1:20.192 и на 0,262 секунды опередил своего напарника Валттери Боттаса.

Стоит отметить, что судьи аннулировали довольно много быстрых кругов у разных пилотов за нарушение пределов трассы, но на преимуществе Mercedes над преследователями это никак не сказалось.

Третий результат дня показал Ландо Норрис – он потерял какое-то время из-за технических проблем, потому выехал на быструю попытку гораздо позже всех остальных и сумел на три сотых опередить Пьера Гасли. При этом лучшему времени Хэмилтона пилот McLaren уступил без малого девять десятых.

Следом в протоколе расположились Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Даниил Квят вновь был быстр и показал седьмое время. Россиянин имел возможность второй раз за день проехать за полтора часа больше всех кругов, но в самом конце его обошел по этому показателю Алекс Элбон.

В десятку также вошли оба гонщика Racing Point и Шарль Леклер. Напарник монегаска по Ferrari Себастьян Феттель запомнился разворотом между «Лесмо» и ударом о барьер. Впрочем, немец смог вернуть машину в боксы.

Даниэль Риккардо из-за нарушения границ трассы лишился быстрого круга на шинах Soft и оказался единственным, у кого в итоговую таблицу вошла попытка на Medium – австралиец остался только 15-м, хотя до судейского решения занимал третью строчку.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй пятничной сессии в Монце.

Результаты второй тренировки Гран При Италии