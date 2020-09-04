Хэмилтон завершил лидером пятницу в Монце, Феттель попал в аварию
Пилот Mercedes стал быстрейшим во второй тренировке Гран При Италии, опередив Валттери Боттаса и Ландо Норриса
Результаты сессии оказались очень похожими на те, что были зафиксированы в утренней сессии – гонщики Mercedes заняли две верхние строчки, а все остальные отстали от них почти на секунду. Разве что быстрейшим после обеда стал Льюис Хэмилтон – британский гонщик показал время 1:20.192 и на 0,262 секунды опередил своего напарника Валттери Боттаса.
Стоит отметить, что судьи аннулировали довольно много быстрых кругов у разных пилотов за нарушение пределов трассы, но на преимуществе Mercedes над преследователями это никак не сказалось.
Третий результат дня показал Ландо Норрис – он потерял какое-то время из-за технических проблем, потому выехал на быструю попытку гораздо позже всех остальных и сумел на три сотых опередить Пьера Гасли. При этом лучшему времени Хэмилтона пилот McLaren уступил без малого девять десятых.
Следом в протоколе расположились Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Даниил Квят вновь был быстр и показал седьмое время. Россиянин имел возможность второй раз за день проехать за полтора часа больше всех кругов, но в самом конце его обошел по этому показателю Алекс Элбон.
В десятку также вошли оба гонщика Racing Point и Шарль Леклер. Напарник монегаска по Ferrari Себастьян Феттель запомнился разворотом между «Лесмо» и ударом о барьер. Впрочем, немец смог вернуть машину в боксы.
Даниэль Риккардо из-за нарушения границ трассы лишился быстрого круга на шинах Soft и оказался единственным, у кого в итоговую таблицу вошла попытка на Medium – австралиец остался только 15-м, хотя до судейского решения занимал третью строчку.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй пятничной сессии в Монце.
Результаты второй тренировки Гран При Италии
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1'20.192
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'20.454
|0.262
|0.262
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|19
|1'21.089
|0.897
|0.635
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|25
|1'21.121
|0.929
|0.032
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|30
|1'21.228
|1.036
|0.107
|6
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|30
|1'21.313
|1.121
|0.085
|7
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|35
|1'21.376
|1.184
|0.063
|8
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|32
|1'21.389
|1.197
|0.013
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'21.503
|1.311
|0.114
|10
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|31
|1'21.594
|1.402
|0.091
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|32
|1'21.697
|1.505
|0.103
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'21.733
|1.541
|0.036
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|32
|1'21.786
|1.594
|0.053
|14
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|36
|1'21.883
|1.691
|0.097
|15
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|29
|1'22.080
|1.888
|0.197
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|32
|1'22.088
|1.896
|0.008
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|34
|1'22.147
|1.955
|0.059
|18
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|34
|1'22.254
|2.062
|0.107
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|32
|1'22.825
|2.633
|0.571
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|34
|1'22.927
|2.735
|0.102
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский