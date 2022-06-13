Хэмилтон заверил, что выступит в Канаде

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После того, как семикратный чемпион мира едва смог выбраться из машины после финиша в Баку и сказал, что молился об окончании гонки, босс Mercedes Тото Вольф назвал реальной сценарий, по которому его гонщик не сможет быстро восстановиться и вынужден будет пропустить этап в Монреале в ближайший уик-энд.

Однако в понедельник Льюис написал в социальных сетях, что в Азербайджане ему и впрямь пришлось сложно, однако нет никаких сопнений, что он поедет в Канаде.

«Спина до сих пор болит, на ней синяки, но, к счастью, ничего серьезного, – сообщил британец. – Я сделал акупунктуру и набор упражнений с Энж [Анжеллой Каллен, личным тренером пилота] – и сейчас уже на пути к базе команды, чтобы поработать над улучшениями.

Мы должны продолжать борьбу. Сейчас важно работать сообща, так мы и поступим.

Я буду выступать в этот уик-энд, ни за что не пропущу этап. Всем хорошего дня и недели!».

Команда Mercedes на бакинском этапе испытывала серьезные проблемы из-за болтанки машины на высокой скорости. Свой вклад внесли кочковатый асфальт и протяженность прямой на проспекте Нефтяников в 2,2 км.