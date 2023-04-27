Хэмилтон заверил, что ему безразличны слухи о контактах Леклера с Mercedes

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце нынешнего сезона. Несмотря на регулярные уверения сторон в желании продолжить сотрудничество, пока никакого объявления о продлении нет – а эксперт Sky Sport Дэймон Хилл сказал, что, по его данным, в ближайшее время такого анонса можно не ждать.

Между тем, уже неделю по гоночным СМИ гуляет запущенная Лео Турини байка о переговорах Шарля Леклера с командой из Брэкли. Монегаск, якобы, может уже после нынешнего сезона покинуть разочаровавшую его Ferrari и стать новым напарником Джорджа Расселла.

В преддверии Гран При Азербайджана 38-летнего гонщика спросили, что он думает по поводу всего этого и влияют ли как-нибудь не него эти сплетни.

«Не особенно, – ответил Льюис. – Наверное, все пилоты в том или ином виде поддерживают отношения с боссами разных команд.

Мне нравится мое нынешнее положение. Я люблю свою команду. Я благодарен ей за наше совместное приключение и за то, что мы продолжаем движение вперед.

А все эти разговоры на мне не сказываются».

Ранее пилот говорил, что вдохновляется примером Стирлинга Мосса – знаменитый пилот Формулы 1 50-60-х годов, который четырежды становился вице-чемпионом мира, продолжал сотрудничество с брендом Mercedes и после завершения активной карьеры, практически до конца своих дней.