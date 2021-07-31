Хэмилтон заступился за ЛГБТ. Власти Венгрии ему ответили

Перед Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон выступил с критикой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в этой стране.

«Неприемлемо и трусливо, когда люди у власти предлагают такие законы. У всех есть право быть самими собой, неважно, кого они любят и как себя идентифицируют», – заявил тогда пилот Mercedes.

В прессе предположили, что Льюис не понял сути закона, который не запрещает ЛГБТ, но ограничивает доступ к информации об этом среди несовершеннолетних. На критику Хэмилтона ответила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

«Я с сожалением увидела, что Льюис Хэмилтон присоединился к международному отряду распространителей ложных новостей, которые атакуют наш закон о защите детей, – заявила Варга. – Полагаю, ему следует прочитать наш законодательный акт. И потом, башмачнику стоит делать башмаки, а пилоту Ф1 – водить машину».

Закон, который запрещает распространение информации о гомосексуальных отношениях среди несовершеннолетних вступил в силу в Венгрии 8 июля 2021 года.