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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Хэмилтон заставил Ф1 встать на колено? Нет, это был Феттель

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Хэмилтон заставил Ф1 встать на колено? Нет, это был Феттель
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 08:22

Льюис заверил, что не поднимал темы коленопреклонения среди пилотов

Гран При Австрии ознаменовался коллективным жестом пилотов Формулы 1 против расизма. Перед гонкой все гонщики вышли в майках с призывом остановить расизм, а большинство из них встало на одно колено. 

Этот жест стал восприниматься как антирасистский с тех пор, как его стал применять игрок в американский футбол Колин Каперник. Однако, шестеро гонщиков отказались его сделать. 

Лидером движения по борьбе с расизмом в Ф1 считается единственный чернокожий пилот чемпионата Льюис Хэмилтон. Но он заверил, что не знает причин отказа своих коллег от коленопреклонения. Среди тех, кто отказался встать на колено, был и россиянин Даниил Квят.

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«Честно сказать, я не знаю причин и мотиваций каждого гонщика, – сказал Хэмилтон. – Я в курсе некоторых мнений, но это приватный вопрос, и я не стану о них рассказывать. По-моему, никого не должны заставлять вставать на колено».

Хэмилтон заверил, что хотя он первым решил встать на колено, других пилотов он к этому не призывал: «Я хотел бы поправить одну неверную историю: я ни от кого не требовал встать на колено. Я даже не поднимал такой вопрос, его подняли Ф1 и Ассоциация пилотов. На брифинге пилотов Себ и Грожан заговорили об этом. Они спросили остальных, готовы ли мы к такому. Несколько человек отказалось. 

Я дал всем высказать свое мнение, а потом сказал, что лично я встану на колено. И призвал их делать то, что они считают правильным. Я очень благодарен тем, кто встал на колено вместе со мной.

По-моему, это очень мощное послание, но от того, встал ты на колено или нет, мир не изменится. Проблема гораздо серьезнее. У всех есть право на собственный выбор. Лично я счел такой жест правильным решением, но принял его только в ночь перед гонкой».

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Хэмилтон также признался, что разговаривал с Каперником, когда тот запустил свою акцию, но не смог поддержать его из-за внешнего давления. Однако, есть и разница: Каперник вызывал массовое возмущение тем, что вставал на колено во время гимна США. Хэмилтон заверил, что он такого не сделает.

«Я разговаривал с Каперником пару лет назад. У меня был красный шлем в его честь с его номером. Но тогда меня заткнули. Мне сказали молчать, отступиться, не поддерживать его. Потом я об этом пожалел, потому в этот раз мне было важно сделать свой вклад. В дальнейшем я хочу продолжать.

Будет ли еще шанс встать на колено, я не знаю. Но я точно не сделаю этого во время гимна».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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