Хэмилтон заразился коронавирусом и пропустит Гран При Сахира

Информация о том, что Льюис Хэмилтон является носителем коронавируса, была озвучена в официальном заявлении Международной автомобильной федерации. Представители FIA также сообщили, что британец находится в изоляции, а сеть его контактов в настоящий момент отслеживается.

«На прошлой неделе Льюис делал тест трижды – и каждый раз результат был негативым, - прокомментировала ситуацию команда Mercedes. – Последний из этих тестов был сделан днем в воскресенье в рамках типовых процедур по ходу Гран При.

Однако в понедельник Льюис проснулся с легким недомоганием – и в то же самое время поступила информация, что у одного из тех, с кем пилот контактировал до прилета в Бахрейн, диагностирован коронавирус. Льюис сразу же сделал очередной тест, который дал позитивный результат, который после этого был подтвержден повторным тестом».

Хэмилтон стал вторым действующим пилотом Формулы 1, подхватившим коронавирус. Ранее по этой же причине две гонки пропустил Серхио Перес, которого заменял Нико Хюлькенберг.

Само собой, главным вопросом теперь является, кто же заменит Хэмилтона в составе Mercedes на Гран При Сахира. На большинстве этапов этого года запасным пилотом команды являлся Стоффель Вандорн, экс-пилот Ф1 и гонщик заводской команды Mercedes в Формуле Е.