Хэмилтон заработал больше Бэкхема

Газета The Times назвала самого высокооплачиваемого спортсмена за всю историю Великобритании. Им оказался Льюис Хэмилтон. Согласно подсчетам британской газеты, действующий чемпион Формулы 1 заработал £224 млн ($273 млн по текущему курсу) за карьеру. Из них £37 млн ($45 млн) Льюис получил в прошлом сезоне.

Доходы 2019 года позволили Хэмилтону превзойти Дэвида Бэкхема. Футболист за время своей спортивной карьеры заработал £200 млн ($244 млн), утверждает The Times.

Газета составляет рейтинг богатейших людей Великобритании под названием Sunday Times Rich List на протяжении 32 лет. Согласно методологии авторов, среди спортсменов в рейтинг попадают только те, кто продолжает спортивную карьеру. Таким образом, доходы Бэкхема от спонсорских и иных сделок, совершенных после того, как Дэвид перестал заниматься футболом, не попали в Sunday Times Rich List.

Оценка The Times расходится с подсчетами Forbes. Год назад американское бизнес-издание оценило совокупный доход Льюиса Хэмилтона за всю карьеру в Формуле 1 в $489 млн — то есть почти в два раза больше, чем думают в The Times.

Такая разница может быть обусловлена разницей подходов. Forbes традиционно учитывает все источники дохода, включая спонсорские сделки, в то время как в The Times могли ограничиться зарплатой и бонусами Хэмилтона от гоночных команд.