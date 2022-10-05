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Формула 1 Новости

Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт

В Mercedes согласились оставить семикратного чемпиона на такой срок

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Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт
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37-летний Льюис Хэмилтон пока проводит первый сезон вообще без побед за всю свою карьеру. При этом в начале года сам он говорил, что собирается остаться в чемпионате еще на несколько лет.

Однако из-за того, что неудачи Хэмилтона продолжаются, вновь появились разговоры, что семикратный чемпион в скором будущем может завершить карьеру. Это не так, рассказал в интервью французскому телеканалу Chanel+ глава Mercedes Тото Вольф.

«На прошлой неделе мы уселись за стол и он заявил о намерении выступать еще пять лет, – сказал Вольф. – Я согласился.

Посмотрите не форму Фернандо Алонсо. Я не знаю, стал ли он ездить хуже, чем в свои 25 лет, но он сейчас определенно быстр. Глядя на образ жизни Льюиса, на его нацеленность на гонки, я думаю, что в ближайшие пять лет он точно не растеряет форму.

В конце концов я уверен, что он сам первым придет ко мне и скажет, что утратил реакцию или ему просто надоело гоняться, или он хочет освободить дорогу молодым, а потому уходит. Но пока я готов продлевать с ним контракт. Мы еще не договорились по всем деталям, но это должно обязательно случиться».

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