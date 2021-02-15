Хэмилтон закончит карьеру в 2021? Мнение Вольфа

Контракт Льюиса Хэмилтона и Mercedes был продлен всего на год и истечет после сезона-2021. Это породило вопросы о том, не намерен ли семикратный чемпион покинуть Формулу 1 после завоевания восьмого титула.

Однако руководитель Mercedes Тото Вольф уверен, что возможности позволят Хэмилтону выступать еще несколько лет, если только он сам не захочет сменить деятельность.

«Это в основном зависит от Льюиса, – цитирует Вольфа GPFans. – Думаю, он сможет продолжать, пока наслаждается гонками. Он развивается как пилот, следит за физической и психологической подготовкой, так что не думаю, что к концу 2021-го ему придется уйти. Но решать он будет сам».