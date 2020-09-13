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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Хэмилтон захотел вернуться в Муджелло

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Хэмилтон захотел вернуться в Муджелло
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению победителя Гран При Тосканы, было бы неплохо проводить гонки на этой трассе и в будущем

Из-за глобальной пандемии Формуле 1 пришлось перекраивать календарь сезона-2020, что позволило чемпионату впервые в истории приехать на трассу в Муджелло. 

Она давно принимает чемпионат мира по мотогонкам, но серьезные автомобильные серии уже давно не приезжали в Тоскану. Прошедший Гран При показал, что у автодромов старой школы своя специфика – из-за довольно узкого асфальта и гравия сразу за белой линией каждая ошибка гонщика может стать неисправимой. 

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Льюис Хэмилтон стартовал в Муджелло с поула, но пропустил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса. Британцу удалось отыграться на втором старте после красных флагов, после чего он оставался первым до самого финиша, выиграв в шестой раз за десять прошедших Гран При.

«Это была одна из самых безумных гонок в моей жизни, – признался пилот в эфире Sky Sports. – Такое ощущение, что я провел три гонки за день и предельно измотан».

Оценивая дебют Формулы 1 в Муджелло, лидер сезона добавил: «Мне понравилось. Не знаю, что скажут все остальные, но трасса невероятная, так что я хотел бы вернуться сюда».

Говоря о своей борьбе с Боттасом за победу, Льюис назвал лучшим из трех стартов третий, когда смог остаться впереди напарника. 

«Первый раз все получилось не очень хорошо, – сказал он. – Старт с хода тоже не особенно удался мне. Затем, уже с решетки, я уже лучше начал движение со второго места. 

После этого мне удалось оторваться на семь секунд, это было вполне комфортное преимущество. Понятно, что на таких стартах может случиться всякое, но самый последний из них стал лучшим за день. 

В дальнейшем Валттери оставался близко, и в случае любой моей ошибки мог использовать слипстрим на 1000-метровой прямой. Так что сегодняшний день и физически, и психологически стал одним из самых трудных для меня».

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Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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