Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде

Общаясь с журналистами по окончании пятничных тренировок Гран При Бельгии, Льюис Хэмилтон обратил внимание прессы на появление новых неровностей в наиболее известном повороте бельгийской трассы.

«В Красной воде асфальт сейчас крайне неровный – что-то явно произошло, – рассказал пилот. – Что бы ни было причиной – покрытие в повороте подпорчено. В нижней точке поворота теперь есть серьезная кочка, которой раньше не было. И ее проезжаешь очень, очень жестко – чувствуешь ее задницей. Но уверен, ее уберут – думаю, ее появление связано с дождями, оползнями и прочими неприятностями».

Напомним, этим летом в Западной Европе имели место серьезные наводнения, затронувшие и знаменитый автодром. В частности, на одной из подъездных дорог из-за подмыва почты провалился асфальт. Впрочем, ущерб от стихии удалось устранить достаточно быстро – и недавно трасса без каких-либо проблем приняла участников чемпионата мира по ралли.

«Что касается машины, то она вела себя не так прогнозируемо, как хотелось бы, – продолжил Хэмилтон. – Так что, сегодня вечером придется поработать и разобраться с этим.

При этом здесь не слишком просто найти баланс между скоростью на первом и третьем секторах, где ты едешь главным образом по прямым – и на втором, где много поворотов. Утром мы сделали одним образом, днем – другим. Но результаты отличались не слишком сильно. Если ты быстр на первом и третьем секторе – теряешь на втором. Если быстр на втором – едешь медленно на двух остальных. Нащупать идеальное соотношение, когда можно добиться заметного преимущества в одном элементе и несильно потерять в другом, очень сложно».

А вот у напарника семикратного чемпиона есть вполне четкое мнение о том, скорость на каких участках трассы важнее для достижения хорошего результата.

«С моей точки зрения, в гонке важно быть быстрым на первом и третьем секторах, – рассказал журналистам вечером в пятницу Валттери Боттас. – И сегодня мы выглядели весьма быстрыми на прямых, пусть и не были так уж быстры в поворотах второго сектора. Для меня это – хорошая новость. Опять же, темп и на коротких, и на длинных сериях был достойным. Конечно, всегда сложно делать выводы по результатам тренировок – но, по крайней мере, ощущения от машины хорошие».

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