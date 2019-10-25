Хэмилтон задал темп в Мексике, Стролл разбил машину
Лидер нынешнего сезона Ф1 стал быстрейшим по итогам первой пятничной тренировки. Он выиграл чуть больше десятой у Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.
Погода стала одним из важных факторов по ходу полуторачасовой сессии на трассе братьев Родригес. Из-за ночного дождя на пробные круги многие пилоты выехали на промежуточной резине, а в дальнейшем после перехода на слики зрители увидели немало ошибок.
Быстрейшим в итоге стал Льюис Хэмилтон, но его время (1:17.327) оказалось существенно хуже, чем в аналогичной сессии годом ранее. Шарль Леклер из Ferrari уступил пилоту Mercedes 0,119 секунды, а победитель двух последних Гран При Мексики Макс Ферстаппен – 0,134.
При этом в тройке лидеров только Леклер использовал в лучшей попытке шины Medium, тогда как у его соперников был более мягкий Soft.
После одного часа судьи прервали заезды красными флагами, так как Лэнс Стролл врезался в барьер с внешней стороны финального поворота. Канадец смог своим ходом вернуться в боксы, а оперативный ремонт, проведенный механиками Racing Point, позволил ему вскоре вернуться на трассу.
Любопытно, что после аварии Стролла над трассой изначально вместо красного появился клетчатый флаг, что напомнило об ошибке в конце предыдущей гонки в Японии.
Следом за тройкой лидеров в протоколе расположились Алекс Элбон, Валттери Боттас и Себастьян Феттель, но их отставание уже составило от шести до деваяти десятых.
Лучшим в середине пелотона стал Карлос Сайнс из McLaren, опередивший дуэт Toro Rosso и Антонио Джовинацци.
Больше всех кругов (30) проехал в пятницу утром Николя Латифи, заменявший в пятницу утром Роберта Кубицу.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию сессии с трассы братьев Родригес.
Результаты первой тренировки Гран При Мексики
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|25
|01'17.327
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|23
|01'17.446
|00.119
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|17
|01'17.461
|00.134
|4
|Александр Элбон
|Honda
|21
|01'17.949
|00.622
|5
|Валттери Боттас
|Mercedes
|25
|01'18.005
|00.678
|6
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|20
|01'18.218
|00.891
|7
|Карлос Сайнс
|Renault
|21
|01'18.401
|01.074
|8
|Пьер Гасли
|Honda
|23
|01'18.593
|01.266
|9
|Даниил Квят
|Honda
|27
|01'18.835
|01.508
|10
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|22
|01'18.959
|01.632
|11
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|22
|01'19.011
|01.684
|12
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|22
|01'19.013
|01.686
|13
|Кими Райкконен
|Ferrari
|22
|01'19.205
|01.878
|14
|Ландо Норрис
|Renault
|23
|01'19.299
|01.972
|15
|Даниэль Риккардо
|Renault
|23
|01'19.499
|02.172
|16
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|21
|01'19.679
|02.352
|17
|Серхио Перес
|Mercedes
|23
|01'19.717
|02.390
|18
|Ромен Грожан
|Ferrari
|22
|01'19.850
|02.523
|19
|Джордж Расселл
|Mercedes
|26
|01'20.548
|03.221
|20
|Николя Латифи
|Mercedes
|30
|01'21.566
|04.239
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Хэмилтон задал темп в Мексике, Стролл разбил машину
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