Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Мексики / Отчет о тренировке

Хэмилтон задал темп в Мексике, Стролл разбил машину

Поделились
Комментарии
Хэмилтон задал темп в Мексике, Стролл разбил машину
Автор:
, Ответственный редактор
25 окт. 2019 г., 16:35

Лидер нынешнего сезона Ф1 стал быстрейшим по итогам первой пятничной тренировки. Он выиграл чуть больше десятой у Шарля Леклера и Макса Ферстаппена.

Погода стала одним из важных факторов по ходу полуторачасовой сессии на трассе братьев Родригес. Из-за ночного дождя на пробные круги многие пилоты выехали на промежуточной резине, а в дальнейшем после перехода на слики зрители увидели немало ошибок. 

Быстрейшим в итоге стал Льюис Хэмилтон, но его время (1:17.327) оказалось существенно хуже, чем в аналогичной сессии годом ранее. Шарль Леклер из Ferrari уступил пилоту Mercedes 0,119 секунды, а победитель двух последних Гран При Мексики Макс Ферстаппен – 0,134.

При этом в тройке лидеров только Леклер использовал в лучшей попытке шины Medium, тогда как у его соперников был более мягкий Soft.

После одного часа судьи прервали заезды красными флагами, так как Лэнс Стролл врезался в барьер с внешней стороны финального поворота. Канадец смог своим ходом вернуться в боксы, а оперативный ремонт, проведенный механиками Racing Point, позволил ему вскоре вернуться на трассу.

 

Любопытно, что после аварии Стролла над трассой изначально вместо красного появился клетчатый флаг, что напомнило об ошибке в конце предыдущей гонки в Японии.

Следом за тройкой лидеров в протоколе расположились Алекс Элбон, Валттери Боттас и Себастьян Феттель, но их отставание уже составило от шести до деваяти десятых. 

Лучшим в середине пелотона стал Карлос Сайнс из McLaren, опередивший дуэт Toro Rosso и Антонио Джовинацци. 

Больше всех кругов (30) проехал в пятницу утром Николя Латифи, заменявший в пятницу утром Роберта Кубицу.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию сессии с трассы братьев Родригес.

Результаты первой тренировки Гран При Мексики

Позиция Пилот Мотор Круги Время Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 25 01'17.327  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 23 01'17.446 00.119
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 17 01'17.461 00.134
4 Thailand Александр Элбон Honda 21 01'17.949 00.622
5 Finland Валттери Боттас Mercedes 25 01'18.005 00.678
6 Germany Себастьян Феттель Ferrari 20 01'18.218 00.891
7 Spain Карлос Сайнс Renault 21 01'18.401 01.074
8 France Пьер Гасли Honda 23 01'18.593 01.266
9 Russian Federation Даниил Квят Honda 27 01'18.835 01.508
10 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 22 01'18.959 01.632
11 Germany Нико Хюлькенберг Renault 22 01'19.011 01.684
12 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 22 01'19.013 01.686
13 Finland Кими Райкконен Ferrari 22 01'19.205 01.878
14 United Kingdom Ландо Норрис Renault 23 01'19.299 01.972
15 Australia Даниэль Риккардо Renault 23 01'19.499 02.172
16 Canada Лэнс Стролл Mercedes 21 01'19.679 02.352
17 Mexico Серхио Перес Mercedes 23 01'19.717 02.390
18 France Ромен Грожан Ferrari 22 01'19.850 02.523
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 26 01'20.548 03.221
20 Canada Николя Латифи Mercedes 30 01'21.566 04.239
Полные результаты

Следующая новость
Леклер пообещал не рисковать на старте в Мехико

Предыдущая новость

Леклер пообещал не рисковать на старте в Мехико

Следующая новость

Renault пересмотрит свои планы и может покинуть Формулу 1

Renault пересмотрит свои планы и может покинуть Формулу 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.