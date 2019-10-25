Хэмилтон задал темп в Мексике, Стролл разбил машину

Погода стала одним из важных факторов по ходу полуторачасовой сессии на трассе братьев Родригес. Из-за ночного дождя на пробные круги многие пилоты выехали на промежуточной резине, а в дальнейшем после перехода на слики зрители увидели немало ошибок.

Быстрейшим в итоге стал Льюис Хэмилтон, но его время (1:17.327) оказалось существенно хуже, чем в аналогичной сессии годом ранее. Шарль Леклер из Ferrari уступил пилоту Mercedes 0,119 секунды, а победитель двух последних Гран При Мексики Макс Ферстаппен – 0,134.

При этом в тройке лидеров только Леклер использовал в лучшей попытке шины Medium, тогда как у его соперников был более мягкий Soft.

После одного часа судьи прервали заезды красными флагами, так как Лэнс Стролл врезался в барьер с внешней стороны финального поворота. Канадец смог своим ходом вернуться в боксы, а оперативный ремонт, проведенный механиками Racing Point, позволил ему вскоре вернуться на трассу.

Любопытно, что после аварии Стролла над трассой изначально вместо красного появился клетчатый флаг, что напомнило об ошибке в конце предыдущей гонки в Японии.

Следом за тройкой лидеров в протоколе расположились Алекс Элбон, Валттери Боттас и Себастьян Феттель, но их отставание уже составило от шести до деваяти десятых.

Лучшим в середине пелотона стал Карлос Сайнс из McLaren, опередивший дуэт Toro Rosso и Антонио Джовинацци.

Больше всех кругов (30) проехал в пятницу утром Николя Латифи, заменявший в пятницу утром Роберта Кубицу.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию сессии с трассы братьев Родригес.

Результаты первой тренировки Гран При Мексики