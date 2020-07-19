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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить

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Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 15:18

Шестикратный чемпионат мира возглавил общий зачет Формулы 1 после этапа в Венгрии

Льюис Хэмилтон одержал в Венгрии убедительную победу. Действующий чемпион мира выиграл квалификацию, а затем лидировал большую часть гонки. Он также установил лучшее время круга, перейдя на последних кругах на свежий комплект мягких шин.

Это 86-я победа Хэмилтона. Ему осталось выиграть пять гонок, чтобы сравняться с Михаэлем Шумахером и повторить рекорд Формулы 1 по количеству побед у одного гонщика. В одной только Венгрии Хэмилтон одержал восьмую свою победу.

«Верите вы или нет, но я все еще стараюсь прибавить в каждой гонке, – сказал Хэмилтон сразу после финиша. – Мне самому это нравится. К тому же ребята на нашей фабрике делают отличную работу, так что из благодарности к ним я тоже должен всегда быть на пределе.

Ну и потом, мне просто нравятся гонки. Даже несмотря на то, что у нас отличная скорость и фактически я сражался в одиночестве. У нас была отличная стратегия, я смог продержаться долгий второй отрезок на шинах Medium, создать отрыв и успеть сменить шины на Soft, чтобы показать лучший круг».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

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