Хэмилтон: Я вовсе не злюсь на команду

Команде Mercedes в Гран При Турции не удалось угадать со стратегией, в результате чего Льюис Хэмилтон финишировал на пятом месте, хотя претендовал на большее. После гонки руководитель Mercedes Тото Вольф признал ошибку с совершением позднего пит-стопа.

При этом сам Хэмилтон во время гонки довольно эмоционально говорил команде по радио, что следовало послушать его и не проводить пит-стоп вовсе.

Саму гонку сложно назвать богатой на события, так что спор между Хэмилтоном и его командой стал одним из самых обсуждаемых в прессе инцидентов уик-энда. В итоге гонщику пришлось с утра публиковать пост с инстаграме чтобы убедить своих поклонников, что между ним и Mercedes нет никакого конфликта. Вот что именно он написал:

«Я читал утреннюю прессу, и многие придали слишком большое значение произошедшему инциденту во вчерашней гонке по поводу выбора момента для пит-стопа. Так вот, совершенно неправильно считать, что я зол на команду.

Мы все вместе работаем над наилучшей стратегией, но по ходу гонки приходится принимать спорные решения, учитывая множество разнообразных факторов. Вчера мы рискнули задержать пит-стоп в надежде, что трасса подсохнет и можно будет поставить слики, но это оказалось невозможно. Затем уже мне показалось, что я могу дотянуть на старых шинах до финиша. Но меня все же зазвали в боксы, так как ехать дальше на такой резине было небезопасно.

Мы живые люди, мы учимся. Иногда выигрываем, но иногда и проигрываем. Не ждите от меня вежливости и спокойствия во время радиопереговоров по ходу гонки. Мы все в этот момент очень возбуждены, во мне горит огонь и я могу казаться озлобленным. Но после гонки тут же прихожу в себя. И мы спокойно обсуждаем произошедшее. Сейчас вот уже думаем о следующей гонке».