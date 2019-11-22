Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус

Согласно последним данным, Льюис Хэмилтон получает 42 миллиона евро в год – больше всех в Ф1. Сумма складывает из зарплаты в команде и спонсорских контрактов, она на семь миллионов больше, чем у Себастьяна Феттеля, и на 22, чем у Даниэля Риккардо.

В большом интервью BBC Sport Хэмилтона признался, что эти миллионы для него – совсем не главное.

«Дело в том, что я никогда не занимался этим ради денег, – сказал шестикратный чемпион. – Конечно, здорово, что они накапливаются – нет проблем. Это бонус. Но пока они не стали главным значением того, чем я занимаюсь. Суть того, что я делаю, заключается в любви к гонкам. Я люблю этот вызов.

Мне нравится приезжать на Гран При, зная, что невероятно талантливые молодые парни будут пытаться победить меня, превзойти, перехитрить. Я люблю эти сражения, в которые ввязываюсь каждый год».

Льюис рассказал, что с возрастом научился лучше справляться с разочарованием от проигрыша.

«Например, я вспоминаю 2007 и 2008 годы [первые сезоны в Ф1 с McLaren], – сказал Хэмилтон. – В те времена я мог не выходить из своего гостиничного номера по три дня. Начиная с картинга, я был очень строг к себе.

В моем понимании это просто был способ справляться с трудностями. И люди не могли этого понять: "Ты же финишировал вторым, третьим или пятым". И они не могли понять мои переживания – а я проваливался в очень мрачное место и не мог из него выбраться.

Это касается многих вещей в моей жизни. Когда я стал старше, то понял, как сохранять концентрацию, вытаскивать себя из негатива. Это рост. Не существует простого короткого пути, чтобы этого достичь. И проигрывать все равно хреново».

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В 34 года Хэмилтон понимает, что ближе к конце своей карьеры, чем у началу. Но британец считает, что до его ухода из гонок еще далеко.

«Я этого не боюсь, – отметил Льюис. – Естественно, что для спортсменов тот день, когда вешаешь трубку и перестаешь заниматься тем, что любил всю свою жизнь, становится самым грустным днем в жизни.

Но именно поэтому я занимаюсь еще и другими делами, на которые могу опереться. Например, модой. Я нашел еще одно занятие, которому могу уделять внимание еще долгое время в случае успеха. Сейчас дела идут очень хорошо, но я не знаю, как долго это будет продолжаться. Но, по крайней мере, у меня есть другие интересы.

Существует множество вещей, которые могут меня заинтересовать. Я знаю, что моя жизнь не закончится, когда я уйду из гонок. Меня это утешает. Но сейчас я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы продолжать [гоняться], поэтому я постараюсь заниматься этим как можно дольше».

Сейчас в активе Хэмилтона 83 выигранных Гран При. До исторического рекорда Михаэля Шумахера ему осталось всего восемь побед.