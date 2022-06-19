Хэмилтон: Я словно стал на 15 лет моложе

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Льюис Хэмилтон одержал дебютную победу в Формуле 1, выиграв Гран При Канады в 2007 году. Спустя 15 лет он финишировал там же на третьем месте, что, с учетом нынешней формы Mercedes, можно считать успехом.

По меньшей мере сам Хэмилтон, который еще в пятницу жестко критиковал свою машину, остался финишем на подиуме очень доволен.

«Я ждал меньшего, нежели места на подиуме, – признался Льюис сразу после финиша гонки. – В этом году мне все время приходилось бороться с машиной. Но мы не сдавались и продолжали работать изо всех сил. И я очень горд и благодарен команде за этот результат.

Соперники все еще превосходят нас по скорости. Но мы делаем все для того, чтобы к ним приблизиться. Надо стараться и еще раз стараться. И надеяться, что рано или поздно мы бросим им вызов.

Мне повезло подобраться к лидерам благодаря машине безопасности. Они все еще были быстрее, но под конец гонки я уступал им совсем немного. Мы угадали с настройками, но признаюсь честно, я не ожидал, что мы здесь будем так быстры. Я вспоминаю о своей первой в карьере победе в Ф1, которую одержал здесь в своем дебютном 2007 году. И я снова чувствую себя молодым».