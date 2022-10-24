Хэмилтон: Я подумал, что выиграю гонку. Но только на секунду
По словам гонщика Mercedes, Ферстаппен смог опередить его только благодаря более мягким шинам
Гран При США стал этапом, в котором Льюис Хэмилтон был как никогда близок к первой победе в сезоне. Он оказался в лидерах после заминки Макса Ферстаппена на пит-стопе, но не смог удержать позицию, пропустив вперед пилота Red Bull.
После гонки Хэмилтон признался, что был момент, когда он по скорости не уступал Максу и даже начал верить в победу, но после последней волны пит-стопов оказался на более жестких шинах, что и решило судьбу гонки.
«Мы правда не знали, какой сегодня будет наша скорость, – сказал Хэмилтон. – На первом отрезке Макс контролировал темп и не давал к себе приблизиться. Но во второй половине гонки, после машины безопасности, мне удавалось не отставать, а это уже показатель отличной работы всей команды.
На секунду я даже подумал, что мне, возможно, удастся удержаться впереди. Но у соперников была возможность поставить в конце шины Medium, и на них Ферстаппен оказался гораздо сильнее меня».
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