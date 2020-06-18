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Хэмилтон: Я – первый чемпион из рабочего класса

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Хэмилтон: Я – первый чемпион из рабочего класса
Автор:
, редактор
18 июн. 2020 г., 18:00

Гонщик Mercedes считает, что проложил путь детям из небогатых семей

Льюис Хэмилтон заявил, что до него становиться чемпионами Формулы 1 удавалось только людям из привилегированных классов. Сам Хэмилтон стал чемпионом на второй год выступления в Ф1 и на данный момент имеет на счету шесть чемпионских титулов.

«Я был первым чемпионом Формулы 1 из рабочего класса, – заявил Хэмилтон в интервью Man's Health. – Я горд, что проложил путь для других. Одна из моих любимых фраз: «Нельзя сделать то, чего не видел». Каждый ребенок, что видел меня на подиуме, может получить вдохновение и следовать мечте. Если так будет, значит я справился со своей работой.

Разнообразие это проблема, с которой Ф1 должна столкнуться. И я хочу помочь спорту добиться прогресса в этом направлении. Не только вдохновляя других, но и работая над тем, что создать больше возможностей для людей из разных сообществ».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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