Хэмилтон: Я – первый чемпион из рабочего класса

Льюис Хэмилтон заявил, что до него становиться чемпионами Формулы 1 удавалось только людям из привилегированных классов. Сам Хэмилтон стал чемпионом на второй год выступления в Ф1 и на данный момент имеет на счету шесть чемпионских титулов.

«Я был первым чемпионом Формулы 1 из рабочего класса, – заявил Хэмилтон в интервью Man's Health. – Я горд, что проложил путь для других. Одна из моих любимых фраз: «Нельзя сделать то, чего не видел». Каждый ребенок, что видел меня на подиуме, может получить вдохновение и следовать мечте. Если так будет, значит я справился со своей работой.

Разнообразие это проблема, с которой Ф1 должна столкнуться. И я хочу помочь спорту добиться прогресса в этом направлении. Не только вдохновляя других, но и работая над тем, что создать больше возможностей для людей из разных сообществ».