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Формула 1 / Презентация Mercedes Новости

Хэмилтон: Я никогда не говорил, что уйду

Гонщик Mercedes признал, что пережил непростые дни этой зимой, но заявил, что никогда всерьез не намеревался прекратить выступления

Хэмилтон: Я никогда не говорил, что уйду
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Льюис Хэмилтон проиграл титул в финале чемпионата Формулы 1 2021 года в Абу-Даби. Сразу после финиша он ответил в интервью Дженсону Баттону по поводу 2022 года словом «посмотрим», а позже до сегодняшнего дня ни разу не общался с прессой.

Это породило множество слухов о том, что Хэмилтон из-за своего разочарования может уйти из Формулы 1. Однако на презентации нового болида Mercedes семикратный чемпион заявил, что все это было лишь домыслами.

«Я никогда не говорил, что собираюсь прекратить выступления в Формуле 1, – сказал Хэмилтон. – Я люблю свою работу, это честь выступать в таком чемпионате. Я воспринимаю свою команду как семью, мы все работаем ради общей цели.

Но я признаю, что для меня это было трудное время. Мне пришлось сделать шаг назад и сосредоточиться на настоящем. Я проводил время со своей семьей, и это было отлично.

И действительно был момент, когда я почувствовал, что хочу отыграться, хочу продолжить работу с Тото Вольфом и Джорджем Расселлом. Джордж привнес в команду новую, молодую энергию».

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