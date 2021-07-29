Хэмилтон: Я не знал, что Ферстаппен в больнице

Red Bull упрекала Льюиса Хэмилтона и Mercedes в избыточном праздновании победы в Сильверстоуне. Британец выиграл гонку после столкновения с Максом Ферстаппеном, из-за которого голландец попал в больницу.

Сам Ферстаппен счел такое поведение неуважительным, но Хэмилтон уверяет, что просто не знал о нахождении соперника в госпитале:

«Я не знал, что он в больнице. Я видел на экране, что он вылез из машины и казалось, что с ним все в порядке. Про госпиталь я узнал только на пресс-конференции. Никто из нас не желает травмы другому пилоту.

Я позвонил Максу потом, чтобы узнать, что с ним все в порядке и что я его все еще уважаю. Возможно, это не взаимно, но это нормально».

В Сильверстоуне Mercedes смогла победить после пяти подряд успехов Red Bull. Но Хэмилтон считает, что австрийская команда остается быстрейшей в Ф1.

«Мы проделали восхитительную работу, вся команда на базе постоянно работает над улучшением машины и мы смогли сделать шаг вперед, – сказал Хэмилтон. – Я думаю, что они все еще слегка впереди. После нашего апгрейда разрыв точно был не таким, как на некоторых других трассах. Но я думаю, что преимущественно все еще на их стороне, хотя мы можем дать им бой. Чтобы сравняться с ними, нам нужно еще работать».