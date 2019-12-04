Хэмилтон: Не чувствую себя равным Росси

В этом году Льюис Хэмилтон завоевал шестой чемпионский титул в Формуле 1, остановившись в одном шаге от рекорда Михаэля Шумахера. Кроме немца, в случае еще одной победы Льюис сравняется по количеству выигранных сезонов и с Валентино Росси, который семь раз побеждал в самой престижной серии мотогонок – MotoGP.

Однако сам пилот Mercedes, обновивший в 2019 году ворох различных рекордов, не захотел ставить себя вровень с итальянским мотогонщиком.

«Я не чувствую себя равным Валентино, – признался Льюис в Абу-Даби. – Я ни с кем себя не сравниваю, уже миллион раз говорил об этом. Кроме того, я все же младше, чем Валентино».

После завершения сезона Ф1 Хэмилтон и Росси встретятся на трассе в Валенсии, обменявшись техникой – Льюис проедет на мотоцикле Yamaha, а Валентино сядет за руль Mercedes W10

«Я в предвкушении, – сказал британский пилот. – Я уже пару лет езжу на мотоциклах, но на гоночной трассе провел всего три дня. Однако это было невероятно – к тому же, я давно слежу за MotoGP.

Я детства ждал возможности сделать что-то подобное, оказаться на трассе с Валентино. Это большая честь для меня, ведь Валентино – настоящая легенда спорта».

Встреча Росси и Хэмилтона в Валенсии состоится 9 декабря.