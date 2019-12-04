Хэмилтон: Не чувствую себя равным Росси
Незадолго до демонстрационных заездов, на которых Льюис Хэмилтон и Валентино России поменяются гоночной техникой, шестикратный чемпион Формулы 1 рассказал, что считает неправильным сравнивать себя с легендой мотогонок.
В этом году Льюис Хэмилтон завоевал шестой чемпионский титул в Формуле 1, остановившись в одном шаге от рекорда Михаэля Шумахера. Кроме немца, в случае еще одной победы Льюис сравняется по количеству выигранных сезонов и с Валентино Росси, который семь раз побеждал в самой престижной серии мотогонок – MotoGP.
Однако сам пилот Mercedes, обновивший в 2019 году ворох различных рекордов, не захотел ставить себя вровень с итальянским мотогонщиком.
«Я не чувствую себя равным Валентино, – признался Льюис в Абу-Даби. – Я ни с кем себя не сравниваю, уже миллион раз говорил об этом. Кроме того, я все же младше, чем Валентино».
После завершения сезона Ф1 Хэмилтон и Росси встретятся на трассе в Валенсии, обменявшись техникой – Льюис проедет на мотоцикле Yamaha, а Валентино сядет за руль Mercedes W10
«Я в предвкушении, – сказал британский пилот. – Я уже пару лет езжу на мотоциклах, но на гоночной трассе провел всего три дня. Однако это было невероятно – к тому же, я давно слежу за MotoGP.
Я детства ждал возможности сделать что-то подобное, оказаться на трассе с Валентино. Это большая честь для меня, ведь Валентино – настоящая легенда спорта».
Встреча Росси и Хэмилтона в Валенсии состоится 9 декабря.
Читайте также:
Предыдущая новость
Формула 1 как искусство: 10 лучших фотографий Евгения Сафронова с Гран При Абу-Даби
Следующая новость
Источник: Mercedes попробует получить от Формулы 1 больше призовых
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон: Не чувствую себя равным Росси
База данных
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта