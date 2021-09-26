Хэмилтон: Я не мог обогнать Норриса и ждал его ошибки

Примерно за десять кругов до финиша гонки Формулы 1 в Сочи Льюис Хэмилтон догнал лидировавшего Карлоса Сайнса. Однако обгона не последовало, и более того Сайнс ответил на преследование лучшим кругом в гонке, который так никому и не удалось перебить.

Однако за пять кругов до финиша над трассой начался дождь. Хэмилтон одним из первых отправился в боксы за промежуточной резиной, а Норрис не послушал команду и попробовал финишировать на сликах.

В этот момент дождь резко усилился, и Хэмилтону хватило буквально одного круга, чтобы догнать соперника. Норрис не стал сопротивляться и после разворота сам отправился менять резину, потеряв всякие шансы на победу.

Сразу после финиша Хэмилтон признался, что просто так обогнать Норриса на сухой трассе он скорее всего не смог бы.

«Ландо был большим молодцом сегодня, он невероятно быстрый, и я испытывал смешанные чувства, сражаясь с гонщиком из моей бывшей команды, – сказал Хэмилтон, который свой первый титул выиграл с командой McLaren. – Они отлично делают свою работу сейчас, выиграли прошлую гонку, и мне приятно видеть результат их возобновленного сотрудничества с Mercedes.

Обогнать Ландо было бы очень сложно, у него была отличная скорость, он показал лучший круг в гонке, так что я мог надеяться только на то, что он упрется в круговых или допустит ошибку, иначе я бы не смог его обогнать».

Сегодня Хэмилтон одержал 100-ю победу в карьере и поблагодарил за это команду, вовремя позвавшую его сменить резину из-за дождя.

«Я дольше, чем ожидал шел к 100-й победе в карьере и не был уверен, что вообще достигну этого. Моя команда приняла правильное решение, вовремя зазвав меня для смены шин на промежуточные, так что я благодарен всем сотрудника Mercedes за подаренную мне 100-ю победу.

Что до Макса, то я конечно удивился увидеть на втором месте. Для него это результат, о котором можно было мечтать. Но я не мог контролировать то, что происходило позади».