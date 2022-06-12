Хэмилтон: Я молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась

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С самого начала уик-энда в столице Азербайджана команда Mercedes столкнулась с сильной раскачкой своих машин на прямых – уже после пятничных тренировок Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл стали жаловаться на дискомфорт от тряски.

Хэмилтон после финиша на четвертом месте смог выбраться из кокпита только с посторонней помощью. Было видно, как сложно ему просто идти от машины к гаражу команды. Немногим позже на обязательной медиа-сессии было видно, сколь

«Я просто терпел и сжимал зубы, – признался 37-летний гонщик в эфире Sky. – Адреналин немного помогал, но я даже не могу выразить, какую боль испытывал, особенно на главной прямой. Под конец я просто молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась».

Он добавил: «Мы добились хорошего результата, финишировав третьим и четвертым. В плане тактики команда все сделала отлично.

Как только мы поборем болтанку, у нас будет возможность бороться на совсем другом уровне. Пока из-за нее мы теряем как минимум секунду, это точно.

Завтра же я поеду на базу, где мы тщательно все обсудим и продолжим работу».

Расселл, в третий раз в сезоне поднявшийся на подиум, поддержал напарника: «Я был очень рад, что гонка закончилась. Меня било об землю на протяжении полутора часов – это жестокое испытание, так что спать сегодня я буду, как убитый.

Здорово подняться на пьедестал, но важнее, что команда продолжает прибавлять, собирая в общую картину необходимые компоненты успеха.

Нам надо разобраться с тряской, так как изменений в правилах в ближайшее время ждать не приходится. Но в долгосрочной перспективе диалог продолжается. Посмотрим. У нас работают умные люди, так что мы отыщем решение».

После Баку Расселл опередил по очкам Карлоса Сайнса и вышел на четвертое место в чемпионате пилотов.