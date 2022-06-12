Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Леклер затруднился понять очередные проблемы Ferrari с машиной Следующая / Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Хэмилтон: Я молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась

Пилот рассказал о невыносимой боли в спине, которую испытывал на бакинских улицах

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Хэмилтон: Я молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С самого начала уик-энда в столице Азербайджана команда Mercedes столкнулась с сильной раскачкой своих машин на прямых – уже после пятничных тренировок Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл стали жаловаться на дискомфорт от тряски. 

Хэмилтон после финиша на четвертом месте смог выбраться из кокпита только с посторонней помощью. Было видно, как сложно ему просто идти от машины к гаражу команды. Немногим позже на обязательной медиа-сессии было видно, сколь 

«Я просто терпел и сжимал зубы, – признался 37-летний гонщик в эфире Sky. – Адреналин немного помогал, но я даже не могу выразить, какую боль испытывал, особенно на главной прямой. Под конец я просто молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась».

Он добавил: «Мы добились хорошего результата, финишировав третьим и четвертым. В плане тактики команда все сделала отлично.

Как только мы поборем болтанку, у нас будет возможность бороться на совсем другом уровне. Пока из-за нее мы теряем как минимум секунду, это точно. 

Завтра же я поеду на базу, где мы тщательно все обсудим и продолжим работу». 

Расселл, в третий раз в сезоне поднявшийся на подиум, поддержал напарника: «Я был очень рад, что гонка закончилась. Меня било об землю на протяжении полутора часов – это жестокое испытание, так что спать сегодня я буду, как убитый. 

Здорово подняться на пьедестал, но важнее, что команда продолжает прибавлять, собирая в общую картину необходимые компоненты успеха.

Нам надо разобраться с тряской, так как изменений в правилах в ближайшее время ждать не приходится. Но в долгосрочной перспективе диалог продолжается. Посмотрим. У нас работают умные люди, так что мы отыщем решение».

После Баку Расселл опередил по очкам Карлоса Сайнса и вышел на четвертое место в чемпионате пилотов.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Леклер затруднился понять очередные проблемы Ferrari с машиной
Предыдущая новость

Леклер затруднился понять очередные проблемы Ferrari с машиной
Следующая новость

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью
Загрузить комментарии
Гайдн Кобб Больше от
Гайдн Кобб
Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок Гран При Монако
Формула 1

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series Барселона
W Series

Чедвик выиграла пятую гонку подряд в W Series

Двое из FIA. Кто будет судить в Формуле 1 вместо Маси
Формула 1

Двое из FIA. Кто будет судить в Формуле 1 вместо Маси

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады Гран При Канады
Формула 1

Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады

Вольф извинился перед Хэмом за «дерьмовый» болид Гран При Азербайджана
Формула 1

Вольф извинился перед Хэмом за «дерьмовый» болид

В Mercedes признались, что используют машину Льюиса для экспериментов Гран При Азербайджана
Формула 1

В Mercedes признались, что используют машину Льюиса для экспериментов

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф отказался брать Гасли: У нас мест нет Гран При Азербайджана
Формула 1

Вольф отказался брать Гасли: У нас мест нет

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию Гран При Азербайджана
Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Самое важное:

Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады
Формула 1 Формула 1

Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады

«Не хочу к 30 годам ходить с палкой». Гасли попросил FIA спасти от тряски
Формула 1 Формула 1

«Не хочу к 30 годам ходить с палкой». Гасли попросил FIA спасти от тряски

Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren
Формула 1 Формула 1

Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью
Формула 1 Формула 1

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.