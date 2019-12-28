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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Я до сих пор перечитываю сообщения Лауды и чувствую боль

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Хэмилтон: Я до сих пор перечитываю сообщения Лауды и чувствую боль
Автор:
, Featured writer
Соавтор: Джонатан Нобл
28 дек. 2019 г., 10:36

По признанию шестикратного чемпиона мира, он с теплотой вспоминает ушедшего в этом году из жизни Ники Лауду и прислушивается к его советам.

Лауда попал в больницу летом 2018-го, после чего проходил сложную реабилитацию, но скончался в мае этого года.

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Трехкратный чемпион мира принимал активнейшее участие в работе команды Mercedes. В частности, именно он в свое время убедил Льюиса Хэмилтона оставить McLaren и перейти в команду.

Британец, который стал сильнейшим в сезоне 2019 года, признался журналистам, что ему не хватает австрийца. 

«Я скучаю по переписке с ним, – сказал Льюис. – Я скучаю по возможности постить наши с ним видео. У меня по-прежнему хранится архив наших сообщений, и я до сих пор перечитываю их. 

Могу лишь повторить, что без его поддержки я бы, наверное, не решился совершить тот переход. И не оказался бы в этой команде. Думаю, что и сама команда без него не добилась бы таких успехов». 

Хэмилтон добавил: «Прийти на совет директоров, продавить свои задумки и надавать им всем по заднице – в этом он был лучшим. Налаживать мосты… Тото [Вольф] был гонщиком, а они там в совете, конечно, не были. Потому здорово было иметь рядом настоящего чемпиона, понимающего и умеющего объяснить, как это сложно – проводить уик-энд за уик-эндом. Но вот когда ты сам допускал ошибку… 

Он всегда был для меня самой настоящей опорой. И мне его очень не хватает».

Хэмилтон также поделился деталями того, как Лауда склонил его к переходу в Mercedes,

«Я обратил внимание, что в одном из телеинтервью он заговорил обо мне, сказав несколько очень приятных слов, – рассказал британец. – Затем я внезапно оказался в ситуации, когда требовалось принять очень серьезное решение. И Ники позвонил мне. Я подумал: "Ничего себе, я говорю с трехкратным чемпионом". Тогда я совсем не знал его, потому не мог доверять парню из телефона. 

Но потом, когда мы обсуждали все с Россом [Брауном, руководителем Mercedes в тот период], у нас состоялся разговор с Ники в гостиничном номере. А потом все это закрутилось. И мне хотелось бы думать, что с тех пор мы стали настоящими друзьями».

Хэмилтон признался, что виделся с Лаудой незадолго до смерти Ники: «Мне было больно видеть его состояние. Мы часто отправляли друг другу видео. Я наблюдал, как он прошел через худший момент, как восстанавливается, как сидит в инвалидном кресле – и надеялся на лучшее. 

Но потом все вновь стало резко ухудшаться. И тогда я решил навестить его. Когда видишь своего друга прикованным к постели – это всегда шок. Я уже проходил через это. Моя тетя умирала от рака на моих глазах.

Но это все равно шок. Знаете, когда человек силен духом, когда у него по-прежнему горят глаза, но здоровье уже не то…

Он продолжал бороться, но когда речь идет о столь долгом процессе, силы и воля постепенно иссякают. И я до сих пор чувствую эту боль».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Ники Лауда
Команды Mercedes В Магазин
Автор Том Эррингтон

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