Перед стартом Гран При Венгрии пилоты начали по аналогии с двумя предыдущими гонками преклонять колено в знак своего неприятия расизма – однако в этот момент заиграл гимн принимающей гонку страны. Поэтому многие просто не успели сделать уже привычный жест. Что возмутило Льюиса Хэмилтона – который ранее говорил, что сам не раз сталкивался с притеснениями из-за своих африканских корней.

После финиша у Хэмилтона поинтересовались, обсуждалась ли ситуация на собрании гонщиков, который перед Гран При прошел под председательством Ромена Грожана, являющегося председателем GPDA, своего рода профсоюза пилотов.

«Грожан не считает это важным. Он один из тех, кто полагает, что преклонить колено однажды вполне достаточно, – сказал Хэмилтон в интервью телеканалу Sky Sports. – Я постарался объяснить ему, в чем заключается проблема и что ситуация не меняется, так что нам нужно продолжать нашу борьбу. Однако в этот раз он не затронул этой темы на брифинге пилотов, и Себастьян Феттель также ее не коснулся. Хотя мы с Себастьяном переписывались и подтвердили друг другу нашу позицию продолжать преклонять колени».

Хэмилтон также раскритиковал организаторов чемпионата за то, что они сами не дают гонщикам возможность выразить свою позицию перед стартом.

«Полагаю, нам нужно поговорить с руководством чемпионата, чтобы они как-то лучше делали свою работу, – сказал пилот Mercedes. – В этот раз просто не было времени. Я выскочил из машины, бегом подбежал, опустился на колено...

Не понимаю, почему они лишь в первой гонке дали нам сделать это, а с тех пор не организуют ничего подобного. Им также надо выступить с осуждением расизма. Однако получается, что они и сами не предпринимают важных шагов – и нам не дают возможности использовать трансляцию чемпионата, чтобы выразить свою позицию.

Для этого нам нужно больше времени перед стартом. Так что я поговорю с ними – быть может, отправлю электронное письмо в ближайшие дни, чтобы мы как-то скоординировали это в будущем. Не думаю, что в Формуле 1 против того, чтобы гонщики перед стартом преклоняли колено, тут просто вышло недопонимание».