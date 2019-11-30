Хэмилтон взял последний поул сезона-2019
Пилот Mercedes опередил в квалификации Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. Следом в протоколе расположились гонщики Ferrari.
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Абу-Даби, опередив своего напарника по Mercedes Валттери Боттаса. Этот поул стал для шестикратного чемпиона мира пятым в нынешнем сезоне и первым после Гран При Германии. Боттас из-за штрафа за смену мотора будет стартовать последним.
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Компанию Хэмилтону на первом ряду стартовой решетки составит Макс Ферстаппен на Red Bull. Второй ряд достался пилотам Ferrari, где Шарль Леклер опередил Себастьяна Феттеля, хотя не успел вовремя уйти на заключительную попытку. Группу пилотов топ-команд замкнул Александр Элбон.
Лучшим из остальных стал пилот McLaren Ландо Норрис, который занял седьмое место, но будет стартовать шестым из-за штрафа Боттаса. В десятку также попали Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг.
Россиянин Даниил Квят показал 14-й результат, не сумев выйти в третий сегмент и уступив Пьеру Гасли в квалификации в третий раз подряд и в седьмой раз за девять этапов. Француз в Абу-Даби стал 12-м. По ходу первого сегмента у Квята также возник опасный момент, когда выезжая из боксов он едва не столкнулся с Роменом Грожаном.
Отметим, что Джордж Расселл в очередной раз опередил Роберта Кубицу в противостоянии пилотов Williams и выиграл внутрикомандную дуэль со счетом 21-0.
Гонщики трех топ-команд начнут воскресную гонку на шинах Medium – за исключением Феттеля, у которого будет Soft.
Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификации в Абу-Даби.
Результаты квалификации Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'34.779
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'34.973
|0.194
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1'35.139
|0.360
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'35.219
|0.440
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1'35.339
|0.560
|6
|Александр Элбон
|Honda
|1'35.682
|0.903
|7
|Ландо Норрис
|Renault
|1'36.436
|1.657
|8
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1'36.456
|1.677
|9
|Карлос Сайнс
|Renault
|1'36.459
|1.680
|10
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|1'36.710
|1.931
|11
|Серхио Перес
|Mercedes
|1'37.055
|2.276
|12
|Пьер Гасли
|Honda
|1'37.089
|2.310
|13
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1'37.103
|2.324
|14
|Даниил Квят
|Honda
|1'37.141
|2.362
|15
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1'37.254
|2.475
|16
|Ромен Грожан
|Ferrari
|1'38.051
|3.272
|17
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1'38.114
|3.335
|18
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1'38.383
|3.604
|19
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'38.717
|3.938
|20
|Роберт Кубица
|Mercedes
|1'39.236
|4.457
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон взял последний поул сезона-2019
База данных
|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
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|Вторая тренировка
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|Квалификация
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