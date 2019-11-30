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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о квалификации

Хэмилтон взял последний поул сезона-2019

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Хэмилтон взял последний поул сезона-2019
Автор:
, редактор
30 нояб. 2019 г., 14:03

Пилот Mercedes опередил в квалификации Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. Следом в протоколе расположились гонщики Ferrari.

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Абу-Даби, опередив своего напарника по Mercedes Валттери Боттаса. Этот поул стал для шестикратного чемпиона мира пятым в нынешнем сезоне и первым после Гран При Германии. Боттас из-за штрафа за смену мотора будет стартовать последним.

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Компанию Хэмилтону на первом ряду стартовой решетки составит Макс Ферстаппен на Red Bull. Второй ряд достался пилотам Ferrari, где Шарль Леклер опередил Себастьяна Феттеля, хотя не успел вовремя уйти на заключительную попытку. Группу пилотов топ-команд замкнул Александр Элбон.

Лучшим из остальных стал пилот McLaren Ландо Норрис, который занял седьмое место, но будет стартовать шестым из-за штрафа Боттаса. В десятку также попали Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг.

Россиянин Даниил Квят показал 14-й результат, не сумев выйти в третий сегмент и уступив Пьеру Гасли в квалификации в третий раз подряд и в седьмой раз за девять этапов. Француз в Абу-Даби стал 12-м. По ходу первого сегмента у Квята также возник опасный момент, когда выезжая из боксов он едва не столкнулся с Роменом Грожаном.

 

Отметим, что Джордж Расселл в очередной раз опередил Роберта Кубицу в противостоянии пилотов Williams и выиграл внутрикомандную дуэль со счетом 21-0.

Гонщики трех топ-команд начнут воскресную гонку на шинах Medium – за исключением Феттеля, у которого будет Soft.

Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификации в Абу-Даби.

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'34.779  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'34.973 0.194
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1'35.139 0.360
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'35.219 0.440
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'35.339 0.560
6 Thailand Александр Элбон Honda 1'35.682 0.903
7 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1'36.436 1.657
8 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'36.456 1.677
9 Spain Карлос Сайнс Renault 1'36.459 1.680
10 Germany Нико Хюлькенберг Renault 1'36.710 1.931
11 Mexico Серхио Перес Mercedes 1'37.055 2.276
12 France Пьер Гасли Honda 1'37.089 2.310
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1'37.103 2.324
14 Russian Federation Даниил Квят Honda 1'37.141 2.362
15 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1'37.254 2.475
16 France Ромен Грожан Ferrari 1'38.051 3.272
17 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1'38.114 3.335
18 Finland Кими Райкконен Ferrari 1'38.383 3.604
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'38.717 3.938
20 Poland Роберт Кубица Mercedes 1'39.236 4.457
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Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Автор Иван Матушкин

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Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
12:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
15:00
17:00
Гонка
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вс 1 дек.
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