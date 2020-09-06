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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Хэмилтон взял на себя вину за штраф в Монце

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Хэмилтон взял на себя вину за штраф в Монце
Автор:
, Ответственный редактор

Лидер Формулы 1 признался, что просто не заметил информационные панели, которые сигнализировали ему о запрете въезжать в боксы

На Гран При Италии впервые в нынешнем сезоне на подиуме не оказалось ни одного из пилотов Mercedes. Но если Валттери Боттас после скверного старта накрепко застрял в трафике, то Льюис Хэмилтон уверенно лидировал, отрываясь от преследователей. 

Однако когда судьи выпустили на трассу машину безопасности после схода Кевина Магнуссена, британец поехал на пит-стоп в тот момент, когда это уже было запрещено.

Его наказали 10-секундной штрафной остановкой, что отбросило Льюиса далеко назад и не позволило финишировать выше седьмого места. 

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«Прежде всего, мои искренние поздравления Пьеру [Гасли, победителю гонки], – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – Это фантастический результат для него. Его выгнали из топ-команды, а он сегодня побил все топ-команды. Приятно видеть его возвращение, очень рад за него».

Комментируя собственный штраф, пилот Mercedes честно признал, что не заметил информацию на судейских панелях.

«С пит-стопом мы сделали все не лучшим образом, – сказал он. – Говоря по правде, я сам не увидел панели, так что ответственность на мне. Я должен вынести уроки.

Но когда я оказался в 26 секундах позади ближайшего соперника, то не думал, что смогу финишировать седьмым и показать лучшее время круга. К тому же, Макс [Ферстаппен] не заработал сегодня очков, так что я не так и много потерял».

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Он добавил: «Моя гонка не должна была получиться такой. Это невезение. Но то, что не убивает нас. делает нас сильнее. Такой долгий пит-стоп. Мне пришлось отыгрывать 26 секунд. Но когда я сделал это, то получил большое удовольствие от борьбы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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