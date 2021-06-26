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Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке
Автор: Иван Матушкин , редактор
Макс не сдержался, когда Льюис оказался у него на пути
Перед стартом Гран При Штирии Макс Ферстаппен резко высказался в адрес Льюиса Хэмилтона. Голландец был недоволен словами пилота Mercedes о преимуществе Red Bull на прямых по ходу Гран При Франции.
Уже в Штирии Хэмилтон вновь вывел из себя Ферстаппена. На этот раз Льюис помешал сопернику проехать быстрый круг за несколько минут до конца третьей практики, оказавшись на трассе перед ним.
«Конечно, он все время на моем долбанном пути!», – возмутился Ферстаппен по радио. Команда в ответ попросила пилота успокоиться, отметив, что «мы тоже сыграем в эти игры».
Хэмилтон завершил третью тренировку с лучшим временем, опередив Ферстаппена на 0,204 секунды.
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Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке
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