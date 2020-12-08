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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Хэмилтон выздоровел

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Хэмилтон выздоровел
Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Mercedes опубликовал новой видео в социальных сетях – он чувствует себя хорошо и собирается выступить в Абу-Даби

В минувший вторник стало известно о коронавирусе у Льюиса Хэмилтона – гонщик вынужден был пропустить этап в Бахрейне и, по словам главы Mercedes Тото Вольфа, чувствовал себя не лучшим образом. 

Выступление семикратного чемпиона на финальном этапе в Абу-Даби все это время оставалось под вопросом: технически возможность оставалась, но в первую очередь все зависело от состояния британца. 

Вечером 8 декабря Льюис опубликовал видеообращение к болельщикам в социальных сетях – гонщик заверил, что полностью поправился и нацелен приехать на «Яс-Марину».

Судя по картинке, Хэмилтон пока все же восстановился не на 100 процентов, но он уже провел первую тренировку в зале. 

«Всем привет, – сказал он. – Надеюсь, у вас все хорошо. Я знаю, что пропал на целую неделю, но это определенно была для меня одна из самых сложных недель за долгое время. 

Я был сконцентрирован на выздоровлении и стремился вновь набрать форму. чтобы вернуться за руль на финальную гонку в Абу-Даби. Сегодня я проснулся с отличным самочувствием и впервые сходил на тренировку.  

И теперь просто хочу направить вам позитивное послание. Сообщить, что я в порядке. И поблагодарить каждого, кто присылал мне сообщения и видео. Я очень ценю это. 

Надеюсь, что где бы вы ни были, вы сохраняете позитивный настрой и ведете свою собственную борьбу. Надеюсь уже скоро оказаться в машине. Всем любви». 

Чтобы попасть в Абу-Даби, гонщику предстоит для начала сдать отрицательный тест на COVID. После этого начнут действовать особые процедуры, которые несколько месяцев совместно вырабатывали Формула 1 и правительство эмирата.

Если для пилота Ф1 не будет сделано исключение, он сможет присоединиться к Гран При только на квалификации. Подробнее об этом – в нашем материале по ссылке ниже. 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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