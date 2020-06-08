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Формула 1 / Новость

Хэмилтон выступил против правительства Великобритании

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Хэмилтон выступил против правительства Великобритании
Автор:
, редактор
8 июн. 2020 г., 14:40

Гонщик Mercedes недоволен борьбой властей с коронавирусом

Льюис Хэмилтон продолжил делать публичные заявления на повестку дня. Ранее шестикратный чемпион Формулы 1 поддержал протестующих против расизма в США и Европе. Теперь пилот Mercedes раскритиковал власти Великобритании за работу в условиях эпидемии коронавируса.

В Британии изначально не хотели вводить карантин, рассчитывая на то, что у людей выработается популяционный иммунитет к вируса. Затем карантин все же был введен. По мнению Хэмилтона, задержка с принятием этого решения привела к гибели людей, которой можно было избежать.

«Я в шоке от того, как британское правительство боролось с коронавирусом, – написал Хэмилтон в инстаграме. – Границы надо было закрывать еще месяцы назад. Не понимаю, как можно было позволять прилетать к нам людям, не тестируя их. 

Можно было спасти тысячи жизней. Нам нужны лидеры получше!»

По данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании коронавирусом заразилось более 286 тыс. человек. Из них более 40 тыс. погибло.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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